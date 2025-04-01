Trump yönetimi, 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı

Washington Post gazetesi tarafından görülen e-postalara göre, yaklaşık 48 milyar dolarlık bir biyomedikal araştırma ajansı olan Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde en az 5 üst düzey yönetici izne çıkarıldı.

E-postalarda, üst düzey yöneticilere, "Amerikan halkının sağlığına daha iyi hizmet etme çabalarının bir parçası" olarak Alaska, Montana, Oklahoma gibi eyaletlerde yeni görevlendirmeler teklif edilirken, alt departmanlarda çalışan yaklaşık 10 bin kişinin de işine son verilme işlemlerinin başladığı ifade edildi.

ABD medyasında, bugün Washington DC'deki sağlık kurumlarında görev yapan birçok çalışanın binalara giriş kartlarının iptal edildiği, işten atılan çalışanlardan iş yerine ait kimlik, telefon ve diğer eşyaları bina girişlerindeki görevlilere teslim etmelerinin istendiği haberleri yer aldı.

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Sağlık Bakanlığından yapılan basın açıklamasında, söz konusu federal sağlık kurumlarının 82 bin olan çalışan sayısının 62 bine indirilmesinin hedeflendiği, 20 bin çalışanın yarısının daha önce yapılan erken emeklilik teklifini kabul ederek ayrıldığı, kalan 10 bin kişinin de işine son verileceği bildirildi.