Evanjelist kadronun Trump yönetimindeki hakimiyeti malum; en vitrindeki isimler de Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo. Şimdi aynı cenahtan nüfuz sahibi bir sima daha resmen yönetime dahil oldu; tele-evanjelist papaz Paula White, Beyaz Saray Kamu İrtibat Bürosu’na din işleri danışmanı olarak atandı.

Aslında yıllardan beri hep Trump’ın yanındaydı, ruhani rehberi sıfatıyla. Başkan adaylığı için zamanı o tayin etmiş, Beyaz Saray’a seçildikten sonra yemin töreninde duasını da okumuştu. Ancak tabii ki esas işlevi manevi alemde yol gösterici olmaktan öteydi. Düne kadar, Trump’ın evanjelist kanaat önderlerine erişimini sağlayıp, onlarla Beyaz Saray yemekleri ve dua seanslarında bir araya getirerek seçmen tabanında konsolidasyon hedefli faaliyet gösteriyordu. Trump başkanlık kampanyasında çoğu evanjelist olmak üzere dini danışmanlar kuruluyla hareket etmiş, başkan seçildikten sonra da aynı kişilerle ilişkisini gayrı resmi düzeyde yürütmüştü. White ise Trump’ın evanjelist din adamlarıyla istişare toplantılarında sağ yanında oturttuğu kişiydi. Bu oturumların gayrı resmi olması eleştiriliyordu. Çünkü daha önceki başkanlar Bush ve Obama, inanç grupları ve cemaat ilişkileri temelinde resmi konseyler oluşturmuştu.

Bu din adamlarının Trump’a hayranlık mertebesinde kayıtsız şartsız bağlılığı kimi evanjelistlerce inancın siyasete alet edilmesi olarak değerlendirilse de başkan birçok kararıyla evanjelist liderleri memnun ediyordu. Yüksek Mahkeme’ye muhafazakar yargıçlarla yaptığı atamalar, kürtaj karşıtı politikalar ve elbette Pence ve Pompeo’nun varlığıyla. Zamanında kumarhane işletmiş, seçim öncesi bir porno yıldızına sus payı ödemiş Trump’ın özel yaşamını tasvip etmemekle birlikte Yüksek Mahkeme’ye Neil Gorsuch ve Brett Kavanaugh’ı atamasından hoşnut olmuşlardı. İddiaya göre bu atamaların istişaresinde Paula White da hazır bulunmuştu.

TRUMP TÖVBEKÂRMIŞ

Trump ile Paula White’ın tanışıklığı 20 yıl öncesine kadar gidiyor. Florida Orlando’daki “City of Destiny” adlı pentekostal kilisesinin papazı olan White, Michael Jackson ve Tyra Banks gibi ünlülerin yanı sıra Trump’a da manevi koçlukta bulunuyordu. Kadının vaazları sıradışı, yaşam tarzı alabildiğine lüks, şöhretlerle içli dışlı. Fakat büyük yokluklarla büyümüş, çocukluğu sefalet içinde geçmiş. Babasının intiharını, evlilik dışı hamileliğini ve üç kez evlendiğini bizzat anlatıyor. Halen rock grubu Journey’in keyboard’cusu Jonathan Cain ile evli.

Trump’ın bir konuşmasında hayatta hiçbir şey için nedamet getirmediğini söylemesine karşın, White “Başkanın yüzde yüz bir Hıristiyan olarak aynı zamanda tövbekar olduğunu” iddia ediyor. Birçok olayda nasıl tövbe ettiğine tanık olduğunu ve tanrı eliyle yüce makama yükseltildiğini söylüyor. Daha da ötesi bir kitap imza töreninde, “Trump’a hayır demek, tanrıya da hayır demektir” diye konuşuyor. Cüretkarlıkta sınır tanımıyor; vaazlarında “Ben neredeysem tanrının hükmü oradadır. Beyaz Saray’da yürüyorsam, tanrı da Beyaz Saray’da yürüyordur. Ben kuru temizlemeciye gitsem, orası kutsal mekan haline gelir. Benim durduğum yer kutsaldır, Beyaz Saray’a ayak bastıysam orayı da kutsal ilan etme hak ve otoritesine sahibim” gibi cümleler sarfediyor.

White’ın iddiasına göre Trump “Gel, daha fazla yaşlanmadan birlikte büyük bir kilise inşa edelim” de demiş. Trump’ın 2020 başkanlık kampanyası kapsamındaki bir etkinlikte konuşurken, başkanın çevresinde siyasi rakiplerinden oluşan şeytani bir ağ örüldüğünü belirterek bunlara lanetler yağdırıyor; “Hz. İsa’nın iradesiyle seçildi, 2020’de yeniden seçilecek. Cehennem güçleri onun karşısında sersefil olacak” diye haykırıyor.

“TANRI BANA PARA VERMENİZİ İSTEDİ”

Paula White, evanjelist camiada da eleştirilen bir figür. Hatta kimilerine göre şarlatan. Çünkü İnanç yoluyla dünyevi zenginliği vaaz ediyor ki, birçok Hıristiyana göre doktrine tamamen aykırı bir öğreti bu. Tanrının, iman ederek kiliseye bağışta bulunanlara zenginlik ve sağlık bahşettiğini vaaz edip, yüksek miktardaki bağışların karmayla maddi ve manevi dönüş sağlayan tohumlar olduğunu söylüyor. Örneğin, 2 bin dolar verenlerin gönül gözü açılıyor ve hayatı berraklaşıyor.

Televizyondan yayınlanan vaazlarından birinde diyor ki; “Tanrının sesine kulak vermenizi istiyorum, benimle konuştu. Paula White’e çek yazacaksınız dedi. Kutsal ruh size 12.99 dolar diyorsa, öyle yapın. Kredi kartıyla da yapabilirsiniz…” Bağışta bulunmayanları “Aksi takdirde bütün hayalleriniz ölür” diye uyardığı da oluyor. Neticede o bağışlar yapılıyor, Paula White New York’taki Trump apartmanlarından birinde 3.5 milyon dolarlık bir daire ve özel jet sahibi oluyor.

Amerikan medyasındaki haberlerde, “Bunlar yetmedi, şimdi bir de bizim vergilerimizle maaş alacağı bir göreve getirildi” satırları yer alıyor. Ayrıca bazı etik sorunlar da deşiliyor. Çünkü White’ın Beyaz Saray’a atanması tam da yeni kitabının tanıtımını yaptığı döneme denk düşüyor. Papaz White bu tanıtımlarda sık sık Trump’la ilişkisine atıflarda bulunuyor.

Ve sızan bir bilgiye göre Beyaz Saray’da dini hassasiyeti olan bazı yetkililer White’ın atanmasına içerliyor. Trump gibi Presbiteryen olan biri, “İsa yoksul doğdu, yoksul öldü. Varsılların hayranı da değildi” diyor.