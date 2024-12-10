TSE personel alımı başvurusu sona eriyor! TSE personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

SINAV YERİ VE TARİHİ

Başvuran adaylar, öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.