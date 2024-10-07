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        Haberler Bilgi Gündem TTK İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024: Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? TTK 132 işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

        TTK işçi alımı başvuru ekranı 2024: Türkiye Taşkömürü Kurumu TTK 132 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

        Türkiye Taşkömürü Kurumuna 132 daimi işçi alınacak. İlan ile birlikte başvuru tarihleri, şartları ve alım yapılacak kadrolar belli oldu. Buna göre, TTK işçi alımı 2024 başvuru işlemleri bugün itibarıyla başladı. 18 ile 35 yaş arasında olan ve Zonguldak'ta ikamet eden adaylar başvuruda bulunabilecek. Peki, 2024 TTK işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 132 TTK işçi alımı başvuru ekranı ve şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 11:34 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:34
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        Türkiye Taşkömürü Kurumuna 132 nitelikli işçi alımı yapılacak. Yayımlanan ilana göre başvuru işlemleri, 7 Ekim Pazartesi günü başladı ve 11 Ekim’de sona erecek. TTK işçi alımı 2024 başvuru ekranı erişime açıldı. Başvuru yapmak isteyen adaylar ‘’2024 TTK işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Adaylarda aranan şartlar arasında Zonguldak'ta ikamet etmesi yer alıyor. İşte, Türkiye Taşkömürü Kurumu TTK 132 işçi alımı başvuru şartları ve ekranı...

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        TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 132 İŞÇİ ALIMI YAPACAK!

        Türkiye Taşkömürü Kurumuna yerüstü işyerlerinde daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile 15 sanatta toplam 132 nitelikli işçi alımı yapılacak.

        TTK işçi alımı başvuruları, 7 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başladı ve 11 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

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        TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Alınacak işçiler, noter kura çekimi sonucunda tespit edilecek. Kura çekimi sonucunda, her sanatta işe alınacak açık işçi sayısı kadar “Asıl” , açık işçi sayısının 4 katı kadar da “Yedek” aday belirlenecek.

        İlana göre, elektronik kura çekimi 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00’da Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi (Eski İş Sağlığı ve Güvenliği Binası) salonunda halka ve basına açık olarak Zonguldak 1. Noteri tarafından yapılacak.

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        TTK 132 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Başvuracak adayların;

        T.C. vatandaşı olması,

        Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olması,

        Zonguldak ilinde ikamet ediyor olması

        Tabloda belirtilen öğrenim şartlarına haiz olması gerekmektedir.

        132 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE SANAT BİLGİLERİ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

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        TTK 132 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Türkiye Taşkömürü Kurumu 132 işçi alımı kadro dağılımı ise şu şekilde;

        15 Kuvvetli akım tesisatçısı

        7 Kaynakçı

        33 Mekanizasyon-pres işçisi

        5 Numuneci-Maden Ocapı

        8 Motor İmalat Bakım Ve Onarım İşçisi

        13 Mekaniker (Kompresör)

        19 Vinç Operatörü

        2 Yıkama Makinesi Operatörü (Maden)

        13 Temel İmalat(Talaşlı) Ve Montaj Eleman

        1 Dökümcü

        2 Bilgisayar Destekli Makine Ressamı / Makine Ressamı

        1 Ağaç İşleri Teknisyeni

        2 Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

        4 İş Makineleri Operatörü

        7 Şöför-Yük Taşıma

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