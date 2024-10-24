TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Taşkömürü Kurumuna yerüstü işyerlerinde daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere, 15 sanatta toplam 132 nitelikli işçi alımı yapılacak.

Alınacak işçiler, noter kura çekimi sonucunda tespit edilecek. Kura sonucunda, her sanatta işe alınacak açık işçi sayısı kadar “Asıl”, açık işçi sayısının 4 katı kadar da “Yedek” aday belirlenecek.

İlana göre, elektronik kura çekimi 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00’da Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi (Eski İş Sağlığı ve Güvenliği Binası) salonunda halka ve basına açık olarak Zonguldak 1. Noteri tarafından yapılacak.