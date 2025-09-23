BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının yeni konuğu Tuba Ünsal'dı. Ünsal, geçirdiği zor günleri, ilişkilerini ve çocuklarını anlattı.

Tuba Ünsal; "Benim hayatım güvende hissetmeyerek, geleceği düşünerek geçti. Hayat da beni çok güzel sınadı. Çok yatırım yaptım. Hayatımdan çaldım, deli gibi yatırım yaparak para biriktirdim ve sonra bir şeyler oldu elimdeki her şey gitti. Bunu küçücük bebeğim varken yaşadım. 5 ay bir otel odasında yaşadım. Bir evim bile yoktu. Çok zor maddi şartlarda kaldım. Güvende olma hissi çok değerli bir his" dedi.

Yalnız kalamadığı için yanlış ilişkiler yaşadığını sözlerine ekleyen oyuncu; "Ben güzel olduğumun farkında değildim. Yalnız kalamadığım için yanlış ilişkilerin peşindeydim. Sınavım hep aşklaydı. Bağımlılık haliydi ve bunun farkına daha 1 - 2 yıl önce vardım. 'Neden bunu yaşıyorum niye olmayacak ilişkilerin içindeyim' dedim. Evlendim, boşandım. Allah’a çok şükür çocuklarımın geleceğini kendi başıma yapıyorum. Her zaman maddi olarak güçlü taraf ben oldum. Kimseden çocuklarımın velayetinden başka isteğim olmadı. Her ilişkim bir öncekinden daha iyi oldu. Tabii ki aşk acısı çektim, hem de çok çektim. Şimdi çeker misin? diye sorarsan çekmiyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİ ELDE ETMEK İÇİN ÇABALAYAN OLMADI" Tuba Ünsal ayrıca; "Ben bir kadın olarak birinin beni elde etmek için çabalamasını bilmiyorum. Tanışıyorum, 3 sene 5 sene arada zaman yok. Biten ilişkinin yasını tutmuyorum" diye konuştu. Tuba Ünsal, sözlerine şöyle devam etti: Allah'a şükür bu kadar güzel bir ruha sahip kızım var ama aile içinde çocuğumu büyütebilmek isterdim. Keşke o zamanlar doğru ilişki kurmayı bilseydim de sonuna kadar sürdürebileceğim en azından çocuklarımın babalarıyla ilişki kurabileceğim birileri olsaydı. İki çocuğumun babasıyla da muntazam bir ilişki yürütmeye çalışıyoruz. Tuba Ünsal, Mirgün Cabas, Murat Pilevneli ve Cem Cantaş ile evlilik yaşadı. Pilevneli ile birlikteliğinden Sare adında bir kızı, Cabas ile birlikteliğinden ise Civan Mert adında bir oğlu dünyaya geldi. "PARA KOLAY KAZANILIYOR" Tuba Ünsal; "İlk evimi 17 yaşında aldım. Kirada oturuyorum şu anda. Kızım 14 yaşında kendi parasını kazanıyor. Küçüklüğümde hayal bile edemediğim bir dünyayı yaşıyorum. Çok zorluklar içinde büyüyen bir kız çocuğuydum. Para aslında kolay da kazanılabilir, para bana bollukla gelir, bereketi her zaman vardır. Zorlanmadan para kazanma dünyasının içindeyim. Babam beni 'kızım zengin olmayı hedefle, zengin erkek hedefleme' demişti" diye sözlerini sürdürdü.