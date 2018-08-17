Tubize - SV Roeselare karşılaşma önü

Tubize ve SV Roeselare, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Belçika 1.Lig B Açılış maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:30. 2 puanlı Tubize 4. sırada bulunuyor, SV Roeselare 1 puana sahip ve 7. sırada. Tubize, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. SV Roeselare, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 429 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tubize kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, SV Roeselare sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Tubize son hafta oynanan Westerlo maçında 1-1 berabere kaldı.

SV Roeselare ise Union St Gilloise karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Tubize, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

SV Roeselare, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda SV Roeselare 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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