Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 Şubat hava durumu tahmini bugün yayınlandı. Peki, bugün hava durumu nasıl? Ankara, İzmir ve İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 10 Şubat hava durumu tahmini...
10 ŞUBAT HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Konya ve Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Muş'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
FIRTINA VE ÇIĞ UYARISI
Rüzgarın güney yönlerden Marmara'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Yurdumuz 12 Şubat Cuma günü itibariyle yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde sıcaklıklar 10 ila 15 derece arasında düşüş gösterecek. Bununla birlikte Ankara ve İstanbul'da 14 Şubat Pazar günü itibariyle kar yağı etkili olurken İzmir'de ise şiddetli yağmurun etkili olması bekleniyor. Öte yandan 15 Şubat tarihinde ise kar yağışının İzmir'i de etkisi altına alması bekleniyor.
İşte bir haftalık hava tahmin haritası:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Batı Akdeniz bölümü ile öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile öğle saatlerinden sonra doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz bölümünün yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı yağmurlu, Muş'un yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
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