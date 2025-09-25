"Tufanla kuraklık arasındayız"

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün “Küresel Su Kaynaklarının Durumu” başlıklı raporunda dünya genelinde su döngüsünün giderek daha düzensiz ve aşırı hale geldiği vurgulanıyor ve bu döngünün “tufan ve kuraklık” arasında gidip geldiğine dikkat çekiliyor. Rapordaki bazı çarpıcı tespitler şöyle:

*2024’te küresel nehir havzalarının yalnızca 3’te 1’inin “normal” koşullara sahip olduğu belirtildi.

*Raporda, geri kalan nehir havzalarının ise normalin üzerinde veya altında olduğu kaydedilerek, “Bu da üst üste 6 yıldır belirgin bir dengesizlik anlamına geliyor. 2024, tüm bölgelerde yaygın buzul kaybının yaşandığı üst üste üçüncü yıl oldu. Birçok küçük buzul bölgesi, bir buzulun erimesinin yıllık maksimum akış hızına ulaştığı ve ardından buzulların küçülmesi nedeniyle azaldığı ‘zirve su noktası’ olarak adlandırılan noktaya ulaştı veya ulaşmak üzere” denildi.

* Raporda, dünya genelinde su ile ilgili gelişmiş izleme ve veri paylaşımına olan kritik ihtiyaca da vurgu yapıldı.