Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tüfekle etrafı taradı: 1'i polis 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Tüfekle etrafı taradı: 1'i polis 4 yaralı

        Bayrampaşa'da bir kişi caddede, pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Olayda 1'i polis 4 kişi yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 19:25 Güncelleme: 16.11.2025 - 19:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tüfekle etrafı taradı: 1'i polis 4 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DHA'nın haberine göre; olay, gece saat 04.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, S.A. isimli şüpheli pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar olay anında yoldan geçen 3 kişiyi yaraladı.

        5 ADET SUÇ KAYDI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören şüpheli S.A., tüfeğiyle yeniden ateş etmeye başladı.

        Çıkan saçmalar bu kez ekip otosuna ve 1 polis memuruna isabet etti. Ekiplerin uzun uğraşının ardından S.A. gözaltına alındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Gözaltına alınan S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelinin 5 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü