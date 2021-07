Tuğba Özay'dan haber var! 0:00 / 0:00

Dün saat 12.05'te Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada çıkan yangın şehir merkezine kadar ulaşmıştı. Haberi alan eski manken Tuğba Özay da ilk uçakla Manavgat'a gitmişti. Yangından çiftliği zarar gören Özay, "Çiftliğimiz yanıyor... Ne olur sesimizi duyurun." diyerek, yardım istemişti.

"FELÇ GEÇİRDİM" DEMİŞTİ

43 yaşındaki Özay, ardından sinir krizi geçirerek, hastanelik olmuştu. Son sağlık durumunu da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan eski manken, "Ben felç geçirdim arkadaşlar. Her yer yandı... Çiftliğimiz, evlerimiz her şeyimiz yandı. Dünden beri yalvarıyorum, destek istiyorum. Yandı, her yandı. Kollarım ve hiçbir yerim tutmuyor." ifadelerini kullanmıştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tuğba Özay'ın Manavgat'taki çiftliğinde hiçbir sıkıntı olmadığı ve eski mankenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.