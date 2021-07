Tuğba Özay: Çiftliğimiz yanıyor, sesimizi duyurun!

"Çiftliğimiz yanıyor, sesimizi duyurun!" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dün saat 12.05'te Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada çıkan yangın şehir merkezine kadar ulaştı. 2 uçak, 19 helikopter, 6 dozer, 200 arazöz ve 800 personelle yangına müdahale edilirken, haberi alan eski manken Tuğba Özay da ilk uçakla Manavgat'a gitti. Yangından çiftliği zarar gören Özay, Instagram hesabından gözyaşları içerisinde yardım istedi.

"ÇİFTLİĞİMİZ YANIYOR!"

"Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor..." diyen Tuğba Özay, "Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Ne olur sesimizi duyurun. Yanıyor, çiftliğimiz yanıyor, her yer, her şey yanıyor... Yangın uçakları daha çok gelmeli. Her yer yanıyor..." şeklinde konuştu.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangında çiftliğini ve evini kaybeden 43 yaşındaki Özay, ardından sinir krizi geçirerek, hastanelik oldu. Son sağlık durumunu da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan eski manken, "Ben felç geçirdim arkadaşlar. Her yer yandı... Çiftliğimiz, evlerimiz her şeyimiz yandı. Dünden beri yalvarıyorum, destek istiyorum. Yandı, her yandı. Kollarım ve hiçbir yerim tutmuyor." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜLMEMİŞ BİR YANGIN YAŞIYORUZ"

Yangının öğle saatlerinde başladığını belirten Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, dün yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

Hava sıcaklığı yüksek. Poyraz esiyor. Hava sıcaklığı 44- 45 derece. Tehdit ettiği köyleri boşalttık. Çolaklı, Evrenseki, Yeniköy, Haremler boşaltıldı. Havadan müdahale devam ediyor. Allah beterinden saklasın. Görülmemiş bir yangın yaşıyoruz. Şu anda can kaybı yok ama elimizde net bilgi yok. Mahsur kalanlar olduğuna dair köylerden gelen bilgiler var. Yaralı olma ihtimali var. İlk olarak Yeniköy'ün dağlık yamaçlarında başladı. Kozalaklar fırladı, süratle etrafa yayıldı. Henüz karadan yangının üzerine gidemiyoruz. Havadan yoğun müdahale yapılıyor. Merkezdeki yangınlar önemli ölçüde kontrol altına alındı fakat köylerde devam eden yangınlar var. İnşallah en kısa sürede söndüreceğiz. Bütün çevre illerden takviye ekipler geliyor. Can kaybı olmamasını ümit ediyoruz. Yangın Evrenseki'de mezarlığın içine sıçradı. Elimizden geleni yapıyoruz.