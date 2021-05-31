"HAYATA KARŞI DURUŞUM ORTANTILIDIR"

Ayrıca aşkını, her şeyini hak edecek bir adam olduğu zaman evlenmeyi düşündüğünü belirten Tuğba Özay, "Erkek çok var... Adam bulmak çok kolay değil! Herkes dişi veya erkek olabilir ama adamlık çok ayrı bir şeydir... Hayata karşı duruşum orantılıdır. Adamlığında kadını-erkeği olmaz diye düşünüyorum.

Daha sonra arkasındaki ağacı gösteren Özay, "Odunlarla işim olmaz" ifadelerini kullandı.