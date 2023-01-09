Tuğba Özerk: 2022'yi unutalım, artık bitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Tuğba Özerk: 2022'yi unutalım, artık bitti - Magazin haberleri
ABONE OL

Tuğba Özerk: 2022'yi unutalım, artık bitti

Tuğba Özerk, Gökmen Tanaçar ile 3 yıllık evliliğini 2022'nin ekim ayında sonlandırmıştı. Özerk, gazetecilerin "2022 sizin için nasıl geçti?" sorusuna, "2022’ye girmeyelim 2022’yi attık, biz unuttuk gitti. 2023’ten çok umutluyuz" yanıtını verdi

Tuğba Özerk: 2022'yi unutalım, artık bitti - Magazin haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Dün akşam bir mekanda sahne alan Tuğba Özerk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Turuncu renkli bir elbise giyen Özerk, gazetecileri "Yeni senede birbirimizi görmek ne kadar güzel iyi ki varsınız hoş geldiniz" diyerek selamladı.

"YENİ YILIN İLK BAŞLANGIÇ KUTLAMASI"

Şarkıcı, daha sonra muhabirlerin "Ayağınız uğurlu geçenlerde yine bir açılıştaydınız" sözleri üzerine "İnşallah devamı olsun. Yeni yılın ilk başlangıç kutlaması diyelim" ifadelerini kullandı.

Yılbaşındaki Amasya halk konserinden bahseden Tuğba Özerk, "Çok güzeldi, -5 derece biraz soğuktu ama 20 bin kişilik güzel bir koro vardı. Şubat ayında yeni şarkılarım çıkmış olacak. Söz ve müzikler bana ait. Konserlerimiz var. Festival görüşmelerimiz var, inşallah 2023 bizim senemiz olacak” dedi.

"2022'YE GİRMEYELİM, ATTIK GİTTİ"

Öte yandan 2022'nin ekim ayında üç yıl önce evlendiği Gökmen Tanaçar'dan boşanan Özerk, "2022 sizin için nasıl geçti?" sorusuna ise "2022’ye girmeyelim, 2022’yi attık, biz unuttuk gitti. 2023’ten çok umutluyuz. İnşallah müzik adına sanat adına sevdiklerimiz adına dostlarımız adına hepimizin adına çok mutlu huzurlu bol bereketli sağlıklı olmasını diliyorum” yanıtını verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aleyna Tilki sohbete doyamadı - Magazin haberleri
MAGAZİN Sohbete doyamadı
Jeremy Renner'dan yeni fotoğraf! Hastanede tedavi görüyor - Magazin haberleri
MAGAZİN Hastaneden yeni fotoğraf
Serkan Keskin: Emeğimin karşılığını alıyorum - Magazin haberleri
MAGAZİN "Emeğimin karşılığını alıyorum"
Cem Belevi'den 'İrem Derici' açıklaması: Kin tutmanın hiç kimseye faydası yok
MAGAZİN "Kin tutmanın hiç kimseye faydası yok"
Gökçe Kırgız Taner adının patentini alacak - Magazin haberleri
MAGAZİN Adının patentini alacak
Beren Saat-Kenan Doğulu çifti: Her şey yolunda - Magazin haberleri
MAGAZİN "Her şey yolunda" mesajı
Pelin Karahan annesini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı! Takipçileri güzelliğine kayıtsız kalamadı - Magazin haberleri
MAGAZİN Pelin Karahan annesini paylaştı, görenler gözlerine ...
Hadise'den göndermeli paylaşım! "Ben seni seçtim" - Magazin haberleri
MAGAZİN Hadise'den göndermeli paylaşım! "Ben seni seçtim"
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli yıllara meydan okuyor! 60 yaşındaki Bahar Öztan güzellik iksirini bulmuş gibi!
MAGAZİN Güzellik iksirini bulmuş gibi!
Ünlü şarkıcıdan siyahlar içinde poz! İrem Derici'nin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
MAGAZİN Siyahlar içindeki pozuna beğeni yağdı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.