Tuğba Özerk: 2022'yi unutalım, artık bitti

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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Dün akşam bir mekanda sahne alan Tuğba Özerk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Turuncu renkli bir elbise giyen Özerk, gazetecileri "Yeni senede birbirimizi görmek ne kadar güzel iyi ki varsınız hoş geldiniz" diyerek selamladı.

"YENİ YILIN İLK BAŞLANGIÇ KUTLAMASI" Şarkıcı, daha sonra muhabirlerin "Ayağınız uğurlu geçenlerde yine bir açılıştaydınız" sözleri üzerine "İnşallah devamı olsun. Yeni yılın ilk başlangıç kutlaması diyelim" ifadelerini kullandı.

Yılbaşındaki Amasya halk konserinden bahseden Tuğba Özerk, "Çok güzeldi, -5 derece biraz soğuktu ama 20 bin kişilik güzel bir koro vardı. Şubat ayında yeni şarkılarım çıkmış olacak. Söz ve müzikler bana ait. Konserlerimiz var. Festival görüşmelerimiz var, inşallah 2023 bizim senemiz olacak” dedi.