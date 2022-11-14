Tuğba Özerk: Bizim meslekte evlilik zor

"MÜTEVAZI ŞEKİLDE BAŞLADI, AYNI SADELİKTE SONA ERDİ"

Tuğba Özerk, ayrılık haberini, "Mütevazı bir şekilde evimizin içinde sade bir nikahla başlattığımız evliliğimiz yine aynı sadelikle sona ermiştir. Bugün basında yer alan haberler nedeniyle yapmak zorunda kaldığım bu açıklama ile vaktinizi almak istemezdim. Ancak bazen ayrılık sadece şarkılarda yaşanmıyor. Bu süreci avukatım Türker Candan aracılığıyla sorunsuz ve sizleri sahnem, şarkılarım dışında meşgul etmeden geçirmeyi diliyorum..." sözleriyle duyurmuştu.

Özerk, daha önce Altan Nuh ve Erhan Kanioğlu ile evlilik yaşamıştı.