Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tuğba Özerk, "Hava çok sıcak, biraz plaj kombiniyle dışarı çıktım gibi oldu. Perişan oluyoruz vallahi ama şarkım çıktı. Çok mutluyum" dedi.

Kollarında alerji oluşan Tuğba Özerk, "Hiç sormayın onu. Ufak bir alerji, geçti gibi" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden photoshop yapanlara bir gönderme de bulunan Tuğba Özerk, "Herkes olduğu gibi güzel çünkü. Çok uzun olunca çok bir şey olmuyor. Her kadın da yapıyor bence ama abartısı çok iyi olmuyor. Ben baktığım zaman anlayabiliyorum photoshop olduğunu. Ben kendimi de çok beğeniyorum, arada incecik filtreler yapıyorum, o kadar" diye konuştu.