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Tuğba Özerk, Neslihan Atagül'e seslendi

Şarkıcı Tuğba Özerk, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' teşhisi koyulan oyuncu Neslihan Atagül'e 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti. Kendisinin de bu hastalığı yaşadığını ve bu yüzden anne olamadığını söyleyen Özerk, "Öncelikle size ilk tavsiyem eğer bir bebek sahibi olmak istiyorsanız, sakın! Şimdi değil... Önce tedavi... Tedaviden sonra hemen bebek sahibi olun lütfen. Çünkü bu hastalığın en kötü tarafı maalesef kadın yumurta sayısını düşürmesi. Ben bunları çok çektim" dedi

Tuğba Özerk, Neslihan Atagül'e seslendi: Bu hastalık yüzünden anne olamadım! - Magazin haberleri

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz hafta hastaneye gitmişti. Doktorlar, Atagül'e 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' teşhisi koymuştu. 10 gün rapor alan oyuncu, sağlık problemleri nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Şarkıcı Tuğba Özerk, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Atagül‘e 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti. Atagül'ü uyarmayı ihmal etmeyen Özerk, kendisinin de bu hastalık yüzünden anne olmadığını ifade etti.

"ANNE OLAMADIM"

Ünlü şarkıcı, "Bu hastalık aslında çok yaygın olan ve benim de 12 yıldır mücadele ettiğim ciddi bir rahatsızlık. Yeri geldiğinde konserlere gidemediğim, acılar içinde tekrar hastanelere döndüğüm ve işimden olduğum hastalık gerçekten. Neslihan ve Kadir; öncelikle size ilk tavsiyem eğer bir bebek sahibi olmak istiyorsanız, sakın! Şimdi değil... Önce tedavi... Tedaviden sonra hemen bebek sahibi olun lütfen. Çünkü bu hastalığın en kötü tarafı maalesef kadın yumurta sayısını düşürmesi. Ben bunları çok çektim. Bunun acısını çok yaşadım ve çok ağladım. Bebek sahibi olamadım. İnşallah bundan sonraki teknolojide ben de Allah nasip ederse anne olmayı çok istiyorum ve olabilirim" dedi.

"TEDAVİM DEVAM EDİYOR"

28 yaşındaki Neslihan Atagül dün yayınladığı bir video ile son durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

Atagül şu ifadeleri kullandı:

Selamlar herkese. Öncelikle bana attığınız destek mesajları, iyi dilekleriniz, iyi niyetleriniz, ziyaretleriniz, hediyeleriniz, dualarınız ve yanımda olduğunuz için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz, beni yalnız bırakmadınız. Çok sağ olun...

Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum bu arada. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var. O yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyiyim. Tedavim devam ediyor. Dinlendikçe daha iyi oluyorum.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür.

Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir.

Bu sıkı bağların bozulması sonucunda 'Geçirgen bağırsak sendromu' meydana gelmektedir.

KADİR DOĞULU DA BAĞIRSAKLARINDAN SORUN YAŞIYOR

Kadir Doğulu da geçtiğimiz haftalarda sağlığı ile ilgili yaşadığı problemler hakkında konuşmuştu.

Doğulu, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Üç yıldır bağırsaklarımda sıkıntı var. 'İrritabl bağırsak sendromu' deniyor buna. Bununla ilgili coğrafyamı, gıdaları tanımaya başlayınca bedensel bir şifa başladı ve ilaç kullanmadan iyileştim.

Doktorlar ilaç bulamadı buna. Kilo kaybettim ama gerçek enerjimi ve gücümü buldum açıkçası. Bana verilen perhiz yaramadı. Sekiz ay içinde yediğim her şeyi yazarak, bana ait bir perhiz sistemi buldum.

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