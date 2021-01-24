Tuğba Özerk, Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftine seslendi

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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz hafta hastaneye gitmişti. Doktorlar, Atagül'e 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' teşhisi koydu. 10 gün rapor alan oyuncu, sağlık problemleri nedeniyle rol aldığı diziden ayrıldı.

Şarkıcı Tuğba Özerk, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Atagül‘e 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti. Takipçilerini uyarmayı ihmal etmeyen Özerk, kendisinin de bu hastalık yüzünden anne olmadığını ve olmak istediğini ifade etti.

TUĞBA ÖZERK: TEDAVİDEN SONRA HEMEN BEBEK SAHİBİ OLUN LÜTFEN

Ünlü şarkıcı, yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

Bu hastalık aslında çok yaygın olan ve benim de 12 yıldır mücadele ettiğim ciddi bir rahatsızlık. Yeri geldiğinde konserlere gidemediğim, acılar içinde tekrar hastanelere döndüğüm ve işimden olduğum hastalık gerçekten. Neslihan ve Kadir; öncelikle size ilk tavsiyem eğer bir bebek sahibi olmak istiyorsanız, sakın! Şimdi değil... Önce tedavi... Tedaviden sonra hemen bebek sahibi olun lütfen. Çünkü bu hastalığın en kötü tarafı maalesef kadın yumurta sayısını düşürmesi. Ben bunları çok çektim. Bunun acısını çok yaşadım ve çok ağladım. Bebek sahibi olamadım. İnşallah bundan sonraki teknolojide ben de Allah nasip ederse anne olmayı çok istiyorum ve olabilirim.

KADİR DOĞULU DA BAĞIRSAKLARINDAN SORUN YAŞIYOR

Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında 'Gör Beni' adıyla yaptığı programa konuk olan Kadir Doğulu, sağlıyla ilgili yaşadığı problemler hakkında konuşmuştu.

Doğulu, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Üç yıldır bağırsaklarımda sıkıntı var. 'İrritabl bağırsak sendromu' deniyor buna. Bununla ilgili coğrafyamı, gıdaları tanımaya başlayınca bedensel bir şifa başladı ve ilaç kullanmadan iyileştim. Doktorlar ilaç bulamadı buna. Kilo kaybettim ama gerçek enerjimi ve gücümü buldum açıkçası. Bana verilen perhiz yaramadı. Sekiz ay içinde yediğim her şeyi yazarak bana ait bir perhiz sistemi buldum.