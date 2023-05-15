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TÜİK 2022 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, 2022'de 1 milyon 35 bin 795 olarak kayıtlara geçti

TÜİK 2022 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı
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AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2022'de canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 35 bin 795 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı kız olarak dünyaya geldi.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2,38 çocukken, 2022'de 1,62 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

Buna göre, geçen yıl en yüksek toplam doğurganlık hızı 3,59 çocukla Şanlıurfa'da kaydedildi. Bu ili 2,94 çocukla Şırnak, 2,62 çocukla Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu iller ise 1,18 çocukla Kütahya ve Zonguldak, 1,21 çocukla Karabük, 1,26 çocukla Bartın olarak sıralandı.

Toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ortalaması, 2021 yılında 1,53 çocuk olurken, AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin 1,84 çocukla Fransa olduğu, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin ise 1,13 çocukla Malta olduğu görüldü.

Toplam doğurganlık hızı 2021 yılında binde 1,71 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 6. sırada yer aldı.

KABA DOĞUM HIZI BİNDE 12.2 OLDU

Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2022'de binde 12,2 oldu. Diğer bir ifadeyle 2001'de bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2022 yılında 12,2 doğum düştü.

Geçen yıl kaba doğum hızının en yüksek olduğu il, binde 27,3 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 23,7 ile Şırnak, binde 21,2 ile Mardin izledi.

Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 7,4 ile Zonguldak oldu. Bu ili binde 8,2 ile Bartın ve Çanakkale, binde 8,3 ile Giresun takip etti.

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