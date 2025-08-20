TÜİK 2025 Ağustos verilerini ne zaman açıklayacak? 2026-2027 enflasyon tahmini ne oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımlayacağı Ağustos ayı enflasyon verileri, ekonomi gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Açıklanacak rakamlarla birlikte hem kira artış oranı netleşecek hem de yılın son çeyreğine dair ekonomik görünüm daha somut bir şekilde değerlendirilebilecek. Ağustos enflasyonundaki seyrin, piyasalar açısından faiz kararları ve fiyatlama davranışlarında belirleyici etkiler yaratması bekleniyor. Bununla birlikte, Merkez Bankası da yılın 3. Enflasyon Raporu'nu paylaşarak 2026-2027 dönemi için öngörülerini kamuoyuna sundu. Peki, 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
Ekonomi gündeminde dikkatleri üzerine çeken gelişmelerin başında, TÜİK’in duyuracağı Ağustos ayı enflasyon rakamları geliyor. Açıklanacak verilerle birlikte Eylül ayında uygulanacak kira artış oranı kesinleşirken, memur ve emeklilerin maaş zammını şekillendiren 6 aylık enflasyon farkının ikinci aşaması da netlik kazanacak. Peki, 2025 yılı Ağustos ayı enflasyon verileri hangi tarihte kamuoyuna duyurulacak? İşte ayrıntılar…
2025 AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ağustos enflasyon verileri, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.
2025 TEMMUZ ENFLASYONU NE OLMUŞTU?
2025 Temmuz ayı enflasyon rakamları, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre enflasyon, Temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu.
MERKEZ BANKASI 2026-2027 ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?
TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nun tanıtımını gerçekleştirdi. İkinci raporda 2025 için enflasyon tahmini yüzde 24, 2026 sonu için yüzde 12, 2027 sonu için ise yüzde 8 olarak açıklanmıştı.
Bugün ise Karahan "Önceki raporlarda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini, 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik" açıklamasında bulundu.