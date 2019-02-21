Tükendiği sanılan dünyanın en büyük arısı ortaya çıktı

Bilim çevresinde tükendiği düşünülen dünyanın en büyük arısı yeniden bulundu.

Yetişkin bir insanın baş parmağı boyutundaki arıya ücra bir Endonezya adasında rastlandı.

Günlerce aramaların sonunda vahşi doğa uzmanları tek dişi arının fotoğrafını çekti ve filme aldı.

Wallace'ın dev arısı olarak bilinen arı Charles Darwin ile birlikte evrim teorisini geliştiren İngiliz doğacı ve kaşif Alfred Russel Wallace'ın 1858 yılında yaptığı keşifle biliniyor.

Bilim insanları 1981 yılında bir kaç örnekle karşılaşmış ancak o tarihten bu yana bu arılar görülmemişti.

Ocak ayında Wallace'ın ayak izlerini takip eden bilim ekibi Endonezya içinde yolculuğa çıktı.

Arıyı ilk kez görüntüleyen doğa tarihi fotoğrafçısı Clay Bolt, "Bu tükendiği düşünülen uçan buldog böceğini görmek ve doğada bunun kanıtıyla karşılaşmak nefes kesiciydi. Bu büyük ve güzel arıyı hayatta görmek ve dev kanatlarının sesini duymak inanılmazdı" dedi.

Endonezya'da Kuzey Moluccas olarak bilinen adalardaki ormanlar hala daha dünyada en çok aranan ender böceklerin yaşam alanı.

Böceklerin ticaretiyle ilgili henüz yasal korumalar yok.

'BU TÜRÜ TÜKENMEYE KARŞI KORUYACAĞINI UMUYORUZ'

Ekibin üyesi Princeton Üniversitesi'nde böcekbilimci ve arı uzmanı Eli Wyman bu keşfin ilerideki araştırmaları arttıracağını ve bu türü tükenmeye karşı koruyacağını umduğunu söyledi.

Geziyi dünyadaki "kayıp canlı türleri" için program başlatan çevre grubu Küresel Vahşi Hayatı Koruma (GWH) örgütü finanse etti.

Örgütten Robin Moore, "Bu arıları koruma anlamında dünyaca ünlü yaparak canlı türlerinin kaybolmasındansa daha parlak bir geleceğe sahip olacağına inanıyoruz" dedi.

Ocak ayında örgüt dünyadaki tek kaldığı sanılan ender Bolivya kurbağalarından kalan üyeleri bulmuştu.