Tükürük yutmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken tükürük yutmak orucu bozar mı?

Ancak, ağızda biriktirilerek ya da dışarıdan toplanarak bilinçli bir şekilde yutulması durumunda, farklı görüşler bulunmaktadır. Hanefî mezhebine göre, ağız içinde normal seyrinde olan tükürüğün yutulması orucu bozmaz. Ancak, ağızdan çıkarılıp tekrar yutulursa bu, dışarıdan bir şey yemek hükmüne gireceğinden orucu bozar. Şâfiî mezhebinde de benzer bir görüş vardır: Kişi tükürüğünü biriktirip yutarsa bu, mekruh kabul edilir ancak orucu bozmaz.

Eğer tükürüğe kan, yiyecek kırıntıları veya başka bir madde karışmışsa ve bu kısım belirgin şekilde yutulursa oruç bozulabilir. Özellikle kanın miktarı tükürükten fazla olursa, orucu geçersiz kılabilir. Normal şekilde tükürüğünü yutmak orucu bozmaz. Ancak dışarı çıkarılan tükürüğün tekrar yutulması ya da tükürüğe yabancı bir maddenin karışıp yutulması durumunda, orucun geçersiz olabileceği konusunda ihtiyatlı olunmalıdır. Oruç, aşağıdaki durumlarla bozulur:

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Yemek ve içmek: Bir şey yemek ya da içmek, orucu kesin olarak bozar. Bu, gıda ya da içecek olabileceği gibi, herhangi bir sıvının (örneğin su) ya da katı bir şeyin (örneğin yemek) ağız yoluyla mideye gitmesi anlamına gelir.

Cinsel ilişki: Oruçlu iken cinsel ilişkiye girmek de orucu bozar. Bu, cinsel ilişki sırasında gerçekleşen herhangi bir cinsel eylemi içerir.

Kusma: Kişi kendi isteğiyle kusarsa, oruç bozulur. Ancak istemsiz olarak gelen kusma orucu bozmaz.

Meninin çıkması: Oruçlu iken, cinsel uyarı sonucu meni çıkarsa oruç bozulur. Bu, hem erkek hem de kadınlar için geçerlidir.

Kan aldırmak (Kan bağışı ya da iğne ile kan alma): Tıbbi müdahale ile kan aldırmak, orucu bozan bir durumdur. Ancak kan alınan yerin dışarıya boşaltılan bir şey olmaması halinde ve tıbbi gereklilikle yapılması durumunda oruçlu kişi bunun farkında değilse durum farklılık gösterebilir.

Vücuda besin maddesi sokmak: Sadece sıvılar değil, vücuda herhangi bir şekilde (örneğin damar yoluyla veya anüs yoluyla) besin maddesinin girmesi de orucu bozar.

Ağız yoluyla mideye ilaç almak: Oruçlu iken ağız yoluyla ilaç almak da orucu bozar.

Diyanet'e Göre Oruçluyken Tükürük Yutmak Orucu Bozar Mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre oruçluyken tükürük yutmak orucu bozmaz. Oruç, yeme, içme ve cinsel ilişki gibi fiillerle bozulur. Ancak tükürük, insanın sürekli ürettiği doğal bir salgı olduğu için onu yutmak orucu geçersiz kılmaz. Diyanet'in fetvasına göre, ağızda biriken tükürüğün yutulması oruca zarar vermez.

Ancak, tükürüğe dışarıdan bir şey karışmışsa (örneğin kan, yiyecek kırıntıları veya ilaç gibi maddeler) ve bu yutulursa, oruç bozulabilir. Aynı şekilde, ağızdan çıkarılan tükürüğün tekrar yutulması da orucu geçersiz kılabilir.