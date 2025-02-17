Tükürük yutmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken tükürük yutmak orucu bozar mı?
Tükürük yutmak, orucu bozan durumlar arasında yer almaz. Kişi, gün içinde doğal olarak salgılanan tükürüğü yutmaya devam edebilir ve bu durum orucu geçersiz kılmaz. Zira tükürük, sürekli olarak ağızda bulunan doğal bir salgıdır ve onu yutmak kaçınılmaz bir durumdur.
Ancak, ağızda biriktirilerek ya da dışarıdan toplanarak bilinçli bir şekilde yutulması durumunda, farklı görüşler bulunmaktadır. Hanefî mezhebine göre, ağız içinde normal seyrinde olan tükürüğün yutulması orucu bozmaz. Ancak, ağızdan çıkarılıp tekrar yutulursa bu, dışarıdan bir şey yemek hükmüne gireceğinden orucu bozar. Şâfiî mezhebinde de benzer bir görüş vardır: Kişi tükürüğünü biriktirip yutarsa bu, mekruh kabul edilir ancak orucu bozmaz.
Eğer tükürüğe kan, yiyecek kırıntıları veya başka bir madde karışmışsa ve bu kısım belirgin şekilde yutulursa oruç bozulabilir. Özellikle kanın miktarı tükürükten fazla olursa, orucu geçersiz kılabilir. Normal şekilde tükürüğünü yutmak orucu bozmaz. Ancak dışarı çıkarılan tükürüğün tekrar yutulması ya da tükürüğe yabancı bir maddenin karışıp yutulması durumunda, orucun geçersiz olabileceği konusunda ihtiyatlı olunmalıdır. Oruç, aşağıdaki durumlarla bozulur:
Diyanet'e Göre Oruçluyken Tükürük Yutmak Orucu Bozar Mı?
Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre oruçluyken tükürük yutmak orucu bozmaz. Oruç, yeme, içme ve cinsel ilişki gibi fiillerle bozulur. Ancak tükürük, insanın sürekli ürettiği doğal bir salgı olduğu için onu yutmak orucu geçersiz kılmaz. Diyanet'in fetvasına göre, ağızda biriken tükürüğün yutulması oruca zarar vermez.
Ancak, tükürüğe dışarıdan bir şey karışmışsa (örneğin kan, yiyecek kırıntıları veya ilaç gibi maddeler) ve bu yutulursa, oruç bozulabilir. Aynı şekilde, ağızdan çıkarılan tükürüğün tekrar yutulması da orucu geçersiz kılabilir.