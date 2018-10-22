Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, hafta sonu gerçekleşen defilenin ardından bir koleksiyonun tanıtıldığı defilede podyuma çıkan Tülin Şahin, formda halinden bir şey kaybetmediğini kanıtladı.

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