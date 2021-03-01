Karsan, ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deneyimlediği Otonom Atak Electric’in teknik detaylarını ve sahip olduğu teknolojileri paylaştı.

Bursa'daki fabrikasında aracı sergileyen Karsan, Amerika ve Avrupa’nın gerçek yol koşullarında kullanıma hazır ilk Seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüsü olan Otonom Atak Electric'in, şirketin 8 metre sınıfındaki yüzde 100 elektrikli modeli Atak Electric üzerinde yapılan çalışmalarla 1 yıl içinde geliştirildiğini bildirdi.

Verilen bilgiye göre, Karsan Ar-Ge tarafından yürütülen projede, bir başka Türk teknoloji şirketi ADASTEC’le de işbirliği yapıldı. ADASTEC’in geliştirdiği Seviye 4 otonom yazılımları, Atak Electric’in elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegre edildi. Otonom Atak Electric, Atak Electric gibi gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alaıyor ve 230 kW güce ulaşarak 2500 Nm tork üretebiliyor. Öte yandan, 8.3 metrelik Atak Electric’in 52 kişilik yolcu kapasitesi ve 300 km’lik menzile sahip olduğu belirtildi.

Otonom Atak Electric’in drive-by-wire donanımları ile teknolojik sensörlerdeki bilgileri işleyen ve yönlendiren özel yazılımı sayesinde Seviye 4 otonom özelliği sunduğunun altını çizen Karsan CEO’su Okan Baş, "Merkezi yönetim sistemiyle araçlarla sürekli iletişimde kalınarak gereken durumlarda müdahale edecek ve 3'üncü parti yazılımlarla veri paylaşım imkanı sunacak gerçek bir otonom toplu taşıma aracını pazara sunuyoruz. Bu seviyeyle aracımız planlanmış bir rotada, ister bir kampüste isterse gerçek trafik koşullarındaki toplu taşıma rotalarında sürücülü veya sürücüsüz olarak kullanılabiliyor. Gece veya gündüz olsun, yağmurlu ve karlı hava şartlarında olsun, otonom sürüşte 50 km/s hızlara kadar çıkarak rotalarda çalışabiliyor" dedi.

Baş, Otonom Atak Electric'in, sahip olduğu özelliklerle rotada duraklara yanaşma yapabileceğini, inme-binme süreçlerini yürüteceğini, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlayacağını da kaydederek, "Kısacası trafiği daha akıllı bir hale getirerek hata payını minimuma indirecek" diye konuştu.

'DİĞER ÜRÜNLER DE KENDİ KENDİNE GİDECEK'

Bugüne kadar teslim edilen Atak ve Jest Electric’lerin toplamda 1 milyonun üzerinde kilometre yol kat ederek elektrikli araçlar alanında ciddi bir tecrübeyi kendilerine kazandırdığını vurgulayan Okan Baş, "Atak Electric bir ara istasyondu. Otonom Atak Electric ise bizim odak noktamız. Elektrikli araçlarımızı otonom araçlar için bir basamak olarak kullandık. Bundan sonra devreye alacağımız her ürün otonom hazırlıklı olacak. Otonom Jest Electric de planlarımız arasında yer alıyor. Seviye 4 otonom özelliklerinin tümüne adapte olabilecek" dedi.

Otonom teknolojilerin topluma taşıma araçlarına binek araçlardan daha önce geleceğini de kaydeden Karsan CEO'su Baş, "Toplu taşıma araçları binek araçların aksine güzergahları belli araçlardır. Bu nedenle, binek otomobillerin aksine otonom dönüşümü toplu ulaşım için çok daha hızlı olacak. Biz, otonomun toplu taşıma araçları için 15-20 yıl önden gideceğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Karsan CEO'su Baş, elektrikli araç tarafında yatırımların hız kesmeden sürdüğünü de bildirdi. Baş, kısa süre içerisinde 12 ve 18 metre boyutlarında yüzde 100 elektrikli yeni araçları yollarla buluşturacaklarını söyledi. Okan Baş, yaklaşık iki yıl içinde 30 farklı Avrupa şehrinde Jest Electric ve Atak Electric’te 200 adede yakın satış gerçekleştirdiklerinin de bilgisi paylaştı.

'HEDEF PAZAR KUZEY AVRUPA'

Okan Baş, Otonom Atak Electric için ilk siparişi Romanya’dan aldıklarını ve önümüzdeki günlerde aracı teslim edeceklerini de belirtti. Kısa süre içerisinde Avrupa’dan bir sipariş daha alabileceklerini kaydeden Baş, "Aracımız, ABD’de Michigan’da bulunan bir üniversite içerisindeki gerçek rotada da kullanıma geçerek kampüs içinde öğrencileri taşımaya başlayacak" bilgisini verdi.

Baş, şirketin ihracat oranının şu anda yüzde 80’lerde olduğunu da söyleyerek, otonom ürünler ile bu oranın daha da yukarı çıkacağını vurguladı. Otonom Atak Electric için hedef pazarın ise Kuzey Avrupa olduğunun altını çizen Baş, "Avrupa'da operatörler için en büyük maliyet sürücü maliyeti. Toplam maliyetin yüzde 50'sini geçebiliyor. Dolayısı ile Avrupa'da otonom toplu taşıma araçlarına ilgi daha fazla" dedi.

Karsan'ın bir adet Otonom Atak Electric aracının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kullanılacağı da verilen bilgiler arasında.

TOGG YAKIN TAKİPTE

Karsan CEO'su Okan Baş, elektrikli yerli otomobili geliştirme çalışmalarına devam eden ve 2022 yılına yerli elektrikli SUV'u yollara çıkarmaya hazırlanan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) çalışmalarını yakından takip ettiklerini de bildirdi.

TOGG'un Çinli batarya üreticisi Farasis ile yaptığı anlaşmayı önemli bulduğunu vurgulayan Baş, ilerleyen dönemde batarya konusunda işbirliği için kapıyı ise açık bıraktı.

OBJELERİ 160 METRE UZAKTAN ALGILIYOR

Otonom Atak Electric’te bulunan en önemli teknolojilerden birisi olan sürücüsüz araç teknolojisi, insan faktörüne ihtiyaç duymadan yolu, trafik durumunu ve çevre şartlarını rahatlıkla algılayabiliyor. Böylece, sürüş sistemleri mekanik bir bağlantı olmadan elektronik sistemlerle kontrol ediliyor.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen sürücüsüz otobüs ile, Karsan'ın Bursa'daki fabrikasında kısa bir yolculuk yapma fırsatı edindik. Fabrika içerisindeki yolculukta karşısına çıkan yayaları algıladıktan sonra yumuşak bir frenleme yapan aracın, böylece yolcuları tedirgin etmeden güvenli bir şekilde durabildiğine şahit olduk. Önceden belirlenen istasyonlarda duran araç, her kalkışta da yine yolcularını sarsmadan yol alabiliyor.

Karsan mühendislerinden aldığımız bilgiye göre, araçta gelişmiş LiDAR sensörleri yer alıyor. Bu sensörler, lazer ışık demetleri göndererek en kritik açılarda bile 120 metreye kadar bir mesafede etkin şekilde çalışıyor ve etraftaki objelerin santim hassasiyetinde 3 boyutlu olarak belirlenmesini sağlıyor. Ayrıca, ön kısımda yer alan radarın yaydığı radyo dalgaları 160 metreye kadar objelerin tespitini ve hareketini tüm hava koşullarında algılıyor. Ayrıca, Otonom Atak Electric’te yüksek hassasiyette konum bilgisi ileten yüksek çözünürlüklü haritalar, GNSS, ivme ölçer ve LiDAR sensörleri sayesinde ise aracın konumu hassas bir şekilde belirlenebiliyor.