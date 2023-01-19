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ABD'de bu sene gerçekleşen ara seçimleri kazanan ve Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilen George Santos, eğitim ve iş hayatı hakkında yalan söylediğinin ortaya çıkmasının ardından özür dilemek zorunda kalmıştı. Santos'a istifa çağrıları artarken hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı. 58 yaşındaki Brezilyalı drag queen Eula Rochard, şimdiki temsilciler meclisi üyesiyle o zamanlar arkadaş olduğunu ve onun da Kitara Ravache adını kullanan eski bir 'drag queen' olduğunu söyledi. Instagram hesabı üzerinden de ikisinin geçmişteki bir fotoğrafını paylaştı.

Reuters'a konuşan Rochard, kongre üyesinin 'zavallı' bir kişi olduğunu söyledi ve "Çok değişti ama her zaman bir yalancıydı. O her zaman tam bir hayalperestti" dedi. Niteroi'den kongre üyesini tanıyan bir başka kişi de adının açıklanmaması şartıyla Santos'un drag queen güzellik yarışmasına katıldığını söyledi. Reuters, Santos'un basın ofisine ve iletişim direktörüne ulaşsa da soru taleplerine geri dönüş alamadı. Drag queen terimi genellikle toplumsal kadın rolleri benimseyerek ve çoğu zaman abartılı kadın kıyafetleri giyerek gösteri ve performans yapan bireylere deniyor.

GEÇMİŞİ HAKKINDA YALAN SÖYLEDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI New York Times, Aralık ayındaki bir makalesinde temsilci olarak seçilen George Santos'un mesleki geçmişi, eğitim geçmişi hakkındaki bazı tutarsızlıkları ele almıştı. Santos Pazartesi günü, bir hafta süren sessizliğe son vererek geçmişi hakkında anlattığı detaylarda bazı 'yanlışlar' olduğunu kabul etmiş ancak görev için yemin etmeye ve Meclis'e katılmaya kararlı olduğunu eklemişti. Kasım ayında Long Island ve Queens'in bazı bölgelerini temsil etmek üzere seçilen New York'lu bir Cumhuriyetçi olan Santos, New York Times'ın geçmişine ilişkin yaptığı haberin bir kısmını doğrulamış ancak hakkındaki her şeyin yalan olmadığını öne sürmüştü.

1 YILLIK EVLİLİĞİ DE ORTAYA ÇIKMIŞTI Santos, üniversiteden mezun olduğu konusunda yalan söylediğini ve Citigroup ile Goldman Sachs'ta çalıştığına dair yanıltıcı iddialarda bulunduğunu itiraf etmişti. Daha önce ailesine ait 13 mülkten oluşan bir emlak portföyüne sahip olduğunu söyleyen Santos, ev sahibi olmadığını ve adını açıklamadığı bir kadınla 1 yıl süren evliliğini de kabul etmişti. NYT, Santos'un gençliğinde çalıntı bir çek defteriyle çek yazarken yakalandıktan sonra dolandırıcılıkla suçlandığını gösteren Brezilya mahkeme kayıtlarını ortaya çıkarmıştı. Santos'un dini ile ilgili olarak da yalan söylediği ortaya çıkmıştı. Santos daha önce anne tarafından büyükbabasının Avrupa'da doğup Brezilya'ya göç ettiğini ve Yahudi kökenli olduğunu söylemişti. Ancak bunun da gerçek olmadığı belirtilmişti. Santos ise açıklamasında "Yahudi olduğumu asla iddia etmedim. Ben Katoliğim. Anne tarafından ailemin Yahudi geçmişi olduğunu öğrendiğim için 'Yahudi' olduğumu söyledim" demişti. Defalarca dindar bir Katolik olduğunu söyleyen ama aynı zamanda kendisini dindar olmayan bir Yahudi olarak tanımlayan Santos, The Post'a büyükannesinin Yahudilikten Katolikliğe nasıl geçtiğini anlattığını da söylemişti. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.