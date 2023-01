Reuters'a konuşan Rochard, kongre üyesinin 'zavallı' bir kişi olduğunu söyledi ve "Çok değişti ama her zaman bir yalancıydı. O her zaman tam bir hayalperestti" dedi.

GEÇMİŞİ HAKKINDA YALAN SÖYLEDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

New York Times, Aralık ayındaki bir makalesinde temsilci olarak seçilen George Santos'un mesleki geçmişi, eğitim geçmişi hakkındaki bazı tutarsızlıkları ele almıştı. Santos Pazartesi günü, bir hafta süren sessizliğe son vererek geçmişi hakkında anlattığı detaylarda bazı 'yanlışlar' olduğunu kabul etmiş ancak görev için yemin etmeye ve Meclis'e katılmaya kararlı olduğunu eklemişti.

Kasım ayında Long Island ve Queens'in bazı bölgelerini temsil etmek üzere seçilen New York'lu bir Cumhuriyetçi olan Santos, New York Times'ın geçmişine ilişkin yaptığı haberin bir kısmını doğrulamış ancak hakkındaki her şeyin yalan olmadığını öne sürmüştü.