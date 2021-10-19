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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı başladı.

Burada yaptığı konuşmada Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri değerlendiren TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan şu ifadeleri kullandı:

"Büyümeli ve kişi başı gelirimizi artırmalıyız. Çünkü herkes refah ister. Büyümek için önce makro ekonomik istikrarı sağlamak ve sürdürülebilir büyüme sürecini başlatabilmek gerekiyor. Bu doğrultuda atılacak en önemli adımlar piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarını güçlendirmek ve başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici kurumların bağımsızlığını tartışma dışı bırakacak şekilde tesis etmektir."

'YEŞİL VE ADİL BİR BÜYÜME'

Büyüme kadar büyümenin nasıl sağlandığının da önemli olduğunu belirten Özilhan "Karşı karşıya olunan tehditler dikkate alındığında büyümenin sadece hız değil aynı zamanda istihdam yaratan yeşil ve adil bir büyüme olması gerektiği ortaya çıkıyor" dedi.

Özilhan, ekonomik kriz, iklim krizi, jeopolitik krizler ve başta mülteci krizi olmak üzere toplumsal gerilimlerin, daha önce tek tek ele aldıkları sorunlar yumağını bir ateş topuna çevirdiğini belirtti.

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