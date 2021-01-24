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Tunceli'de mutasyona uğramış virüs şüphesi; numune Ankara'ya gönderildi

Tunceli'de koronavirüs testi pozitif çıkan ve temaslılarıyla birlikte karantinaya alınan sağlık çalışanından alınan numuneler, mutasyona uğramış virüs şüphesiyle, Ankara'ya gönderildi

Tunceli'de mutasyonlu virüs şüphesi - Haberler
DHA

Tunceli'de, bir sağlık çalışanı görevli olarak gittiği şehir dışından, dönüşü sonrasında rahatsızlandı. Boğaz ağrısı şikayetiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs testi yapılan sağlık çalışanın testi pozitif çıktı.

DHA'nın haberine göre, sağlık çalışanı ve temaslı oldukları kişiler karantinaya alındı. Mutasyonu uğramış virüs şüphesi nedeniyle, sağlık çalışanından alınan numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı'na gönderildi.

Numunelerin incelenmesinin ardından virüsün, mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan koronavirüsün türü olup, olmadığı ortaya çıkacak.

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