Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tunceli'de sıcak asfalt için tesis | Son dakika haberleri

        Tunceli'de 120 kilometrelik sıcak asfalt hedefi için tesis

        Tunceli'de kurulan ve yıllık 400 bin metreküp kapasiteye sahip yeni malzeme ocağıyla, 120 kilometrelik sıcak asfalt hedefi kapsamında toplam 91 köyün yol konforunun artırılması hedefleniyor. Tesiste incelemelerde bulunan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, "Bu tesis, saatte 180 ile 240 ton, yıllık ise yaklaşık 400 bin metreküp üretim kapasitesiyle yol yapım çalışmalarımızda ihtiyaç duyduğumuz hammaddenin ana kaynağı olacaktır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de sıcak asfalt için tesis
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tunceli'de 120 kilometrelik sıcak asfalt hedefi kapsamında Çiçekli Köyü'nde kurulan ve yıllık 400 bin metreküp üretim kapasitesine sahip malzeme ocağında çalışmalar hız kazandı.

        Vali Şefik Aygöl, 2026 Yılı Bütümlü Sıcak Asfalt (BSK) Yol Yapım Faaliyetleri kapsamında Çiçekli Köyü mevkisinde kurulan kırma-eleme ve yıkama malzeme ocağını ziyaret ederek, tesiste yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi ve planlamaları teknik heyetle birlikte gözden geçirdi.

        Toplam 91 köyü modern yollarla buluşturacak olan projenin, çevreye duyarlı bir yaklaşımla ve belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanması hedefleniyor.

        REKLAM

        Tunceli Valisi Şefik Aygöl, burada yaptığı aramada şunları söyledi:

        "2026 yılı Bütümlü Sıcak Asfalt yol yapım faaliyetlerimiz kapsamında Çiçekli Köyü'nde kurduğumuz bu tesis, saatte 180 ile 240 ton, yıllık ise yaklaşık 400 bin metreküp üretim kapasitesiyle yol yapım çalışmalarımızda ihtiyaç duyduğumuz hammaddenin ana kaynağı olacaktır.

        Yaz dönemi için belirlediğimiz 120 kilometrelik sıcak asfalt hedefimiz doğrultusunda, 54 köyümüze doğrudan, 37 köyümüze ise dolaylı olmak üzere toplam 91 köyümüzü bu hizmetle buluşturmak için sahadaki planlamalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.

        Tüm bu süreçleri ve malzeme ocağımızdaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerimizle eş güdüm içerisinde hareket ediyor, faaliyetlerimizi doğaya ve çevreye karşı gerekli tüm duyarlılığı göstererek, aldığımız tedbirlerle kararlılıkla yürütüyoruz."

        #Tunceli Haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
