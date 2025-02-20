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        Haberler Gündem Tunceli'de sokak hayvanlarının toplatılması kararı

        Tunceli'de sokak hayvanlarının toplatılması kararı

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, sokak köpeklerinin toplatılmasının kararlaştırıldığını belirterek, "Her ne kadar Tunceli'nin sokak hayvanları uysal görünse de geçen sene sağlık birimlerimize intikal eden 600'ün üzerinde ısırma vakası var. Bunların 334 tanesi köpek ısırma vakası. Her gün vatandaşımızın bir tanesi sokakta hayvanlar tarafından ısırılıyor. Aldığımız en önemli kararlardan bir tanesi sokak hayvanlarının özellikle köpeklerin kendi doğal yaşam alanlarını aratmayacak bir şekilde tesisleşme sürecine gideceğiz. Şu an proje çalışmalarımız devam ediyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 19:24 Güncelleme: 20.02.2025 - 19:24
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        Tunceli'de sokak hayvanları toplatılacak
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        Türkiye'nin en az nüfusa sahip 2'nci ili olan ve yaklaşık 5 bin sokak köpeği ile 2 bin sokak kedisinin yaşadığı Tunceli’de, hayvanların beslenme ve kısırlaştırma ihtiyaçları valilik, belediye, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri ile hayvanseverler tarafından karşılanıyor.

        Kentteki sokak hayvanları için Vali ve Belediye Başkanvekili Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında, 112 Çağrı Merkezi ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) toplantı düzenlendi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, vali yardımcıları Ertuğrul Aslan, Okan Yeni Dünya, Kemal Sefa Gökmenoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, kurum amirleri, ilçe belediye başkanları ve Dersim Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (DERHAYKO) yönetimi katıldı. Toplantıda, ‘Hayvan Koruma Kurulu’ oluşturulması için karar alındı.

        ‘DOĞAL YAŞAMLARINI ETKİLEMEYECEK TESİSLEŞMEYE GİDİYORUZ’

        Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, toplantıda sokak köpeklerinin toplatılmasının kararlaştırıldığını belirterek, “Hayvanları koruma kanununun 16’ncı maddesine göre illerde Hayvan Koruma Kurulları teşkil edilmiştir. Bunlar 3 ayda bir toplanır, ilin hayvanlarla ilgili meselelerini değerlendirir. Bakanlığımızın talimatıyla olağan üstü bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda çeşitli kararlar almakla birlikte hayvan popülasyonun artması il sağlığının tehdit etmesinin önüne geçmesiyle bazı kararlar aldık. Her ne kadar sokak hayvanları denilse de aslında hiçbir hayvanın yeri sokak değildir. Sokaktaki hayvanın sayısı arttıkça saldırganlıklarında arttığını hepimiz biliyoruz. Hem Ankara’da hem Yüksekova’da ve çeşitli illerde sonu ölümle sonuçlanan vakalar oldu. Her ne kadar Tunceli’nin sokak hayvanları uysal görünse de geçen sene sağlık birimlerimize intikal eden 600’ün üzerinde ısırma vakası var. Bunların 334 tanesi köpek ısırma vakası. Her gün vatandaşımızın bir tanesi sokakta hayvanlar tarafından ısırılıyor. Biz hem Belediye Başkanvekili olmamız hem de kurul başkanı olmamızdan kaynaklı önemli bir avantaja sahibiz. Aldığımız en önemli kararlardan bir tanesi sokak hayvanlarının özellikle köpeklerin kendi doğal yaşam alanlarını aratmayacak bir şekilde tesisleşme sürecine gideceğiz. Şu an proje çalışmalarımız devam ediyor. Sadece kent merkezinde değil ilçelerdeki hayvan sayısını önemli derecede azaltacak. Temiz su temiz besin sağlanacak hem de yaralanmaların önüne geçilecek. Sokakta da bu canlıların yaralandığını biliyoruz, çok sayıda araç çarpması oluyor. Onun da önüne geçeceğiz. Sağlık işlemlerini de tesislerde sağlıklı bir şekilde yapacağız. Bununla birlikte kısırlaştırma operasyonumuz da devam ediyor” dedi.

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        #Tunceli
        #sokak hayvanları
        #Bülent Tekbıyıkoğlu
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