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Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Tunceli'nin Hozat ilçesinde jandarma ekiplerinin arazi taramasında PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak, tespit edilip imha edildi.

Son dakika: Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
Teröristlerin sığınağı imha edildi
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DHA

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca 28 Nisan'da başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu' operasyonu, 622 personel ve 40 operasyonel timle sürüyor.

Hozat ilçesi Ali Boğazı kırsalında yapılan arazi taramasında PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada 3'ü termal gece görüşü olmak üzere 4 dürbün, 1 güneş paneli, 18 pil, 3 gece görüş çantası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, sığınak ise imha edildi.

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