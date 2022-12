Pertek feribot seferinde en yoğun saatin geliri, sokak hayvanlarına

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA)-TUNCELİ'nin Pertek ilçesine ulaşımı sağlayan feribotların en yoğun saati olan 14.00'teki seferin gelirinin sokak hayvanları için kullanılması kararlaştırıldı. Belediye Meclisi'nde oy birliği ile alınan karara ilişkin konuşan Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, "1974 yılından beri Pertek Belediyesi'ne ait feribotların, bundan sonra bir seferinin geliri, sokak hayvanlarına ayrılacak. Bu da belediyemiz için bir ilk ve süreklilik arz etmesi de bizi mutlu kılacak" dedi.

Tunceli ile Elazığ arasındaki mesafeyi kısaltan, yaz döneminde günde 3 bin 500, kış döneminde ise 1500 aracın taşındığı Pertek feribotlarına ilişkin karar, Pertek Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda görüşüldü. Pertek Belediyesi'ne ait feribotların en yoğun saati olan 14.00'teki seferin gelirinin sokak hayvanları için kullanılması yönünde karar alındı. 5'i CHP, 3'ü AK Parti, 1'i HDP'li üyenin bulunduğu Belediye Meclisi'nde; karar oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu seferin aylık ücretinin 30 bin TL olduğu, bu gelirin Pertek ilçesi ile diğer ilçelerdeki sokak hayvanları için kullanılacağı belirtildi. Karar sonrası belediye yönetimi, sokak hayvanları için 1000 battaniye ile 100 barınak siparişi verdi.

'HER GÜN 36 SEFER YAPILIYOR'

Konuya ilişkin bilgi veren Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, "Her gün 36 sefer yapılıyor. Saat 14.00'teki feribotumuzun ücretini öncelikli ilçemiz sınırları içerisindeki sokak hayvanları olmak üzere, artış olduğu zamanda da ilimiz genelindeki sokak hayvanlarımızın ihtiyaçları için kullanacağız. Sosyal medyada ve görsel yayınlarda hepimiz görmüşüzdür; özellikle son süreçte neredeyse her yerde kameralara yansıyor. Sokak hayvanlarına yönelik işkence uygulanıyor. Bu durum üzerinden bizler de bir farkındalık yaratmak istedik. Belediyemizdeki mevcut veteriner aracılığıyla bakımları, beslenmeleri ve kısırlaştırma çalışmaları yapılıyordu. Bundan sonraki süreçte bunun sürekli hale gelmesi gerekiyordu. 1974 yılından beri Pertek Belediyesi'ne ait feribotların, bundan sonra bir seferinin geliri, sokak hayvanlarına ayrılacak. Bu da belediyemiz için bir ilk ve süreklilik arz etmesi de bizi mutlu kılacak" dedi.

Saat 14.00'teki seferden aylık 30 bin TL'lik bir gelir sağlandığını anlatan Alan, "Bir kumbara şeklinde bu hesap ayrı tutulacak ve oraya atılacak. Bunu Meclis kararıyla yasallaştırdık. Bu çalışma ile 100 tane kulübe siparişi verdik. Ayrıca 1000 tane battaniye ve mama siparişi verdik. Bunların bir kısmını alacağız. Diğerlerini de Dersim Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile il merkezine ve diğer ilçelere göndereceğiz" diye konuştu.

'KARAR BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Feribotta yolculuk eden Murat Ayyıldız, "Bu çok güzel bir çalışma. Belediye meclis üyelerini takdir ediyorum. Meclis kararı olması da çok iyi. Çünkü sürekli böyle devam eder. Kış geliyor. Sadece beslenmesi ile değil; sağlık ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması da gerçekten çok iyi olmuş. Çünkü ilde sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz, seviyoruz. Bu karar, bizleri çok mutlu etti" dedi.

Selami Yılmaz ise şöyle konuştu:

"Çok güzel bir karar. Sokak hayvanlarına sahip çıkmamız gerekiyor. Burası çok soğuk ve kış geldi. O hayvanlar kışın üşüyecek ve aç kalacak. Bu kararla onlar da rahat edecek. Bu karar, umarım ülkedeki tüm belediyelere örnek olur." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Pertek Serhat Ozan YILDIRIM

2022-12-11 12:30:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.