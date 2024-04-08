Nazımiye'nin yeni başkanı, 29 yıl önce PKK'lıların öldürdüğü belediye başkanının oğlu oldu

TUNCELİ’nin Nazımiye ilçesi belediye başkanlığı görevini yürütürken 29 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından öldürülen Kemal Tekin’in oğlu Ali Emrah Tekin, 31 Mart’taki seçimlerde ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

1984 yerel seçimlerinde Erdal İnönü liderliğindeki SODEP’ten Nazımiye Belediye Başkanlığı’na seçilen Kemal Tekin, 1989 yerel seçimlerinde ise SHP’den belediye başkanı oldu. İki dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra SHP’den istifa ederek 1994’teki yerel seçimlere bağımsız aday olarak giren Tekin, 3’üncü kez belediye başkanlığına seçildi. Başkan Tekin, 7 Nisan 1995’te evine giren PKK’lı teröristler tarafından ailesinin gözleri önünde öldürüldü.