Çemişgezek'te doğada kendiliğinden yetişen çiriş otu tezgahlarda yerini aldı

Çemişgezek ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle dağlık ve ormanlık arazilerde toplanan çiriş otu tezgahlarda satılmaya başlandı.

Kentte karların erimesiyle yüksek kesimlerde yetişen bazı bitkiler, yöre sakinlerince konserve ve yemek gibi alanlarda değerlendiriliyor.

Çemişgezek ilçesinde yaşayan bazı vatandaşlar da yılın bu dönemlerinde Kırklar Dağı'nın eteklerinde çiriş otu toplamak için mesai yapıyor.

Günün belirli saatlerinde araziye çıkan vatandaşlar, orman ve kaya diplerinde buldukları çirişleri bıçakla kesip torbalara dolduruyor.