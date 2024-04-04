Tunceli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Ağır yaralanan O.K’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan O.Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şeker Mahallesi’nde iki genç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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