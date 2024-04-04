Tunceli'de oy farkının 4 olduğu beldede seçimler yenilenecek

TUNCELİ’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde 4 oy farkla CHP adayının kazandığı seçim, AK Parti’nin bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği gerekçesiyle yaptığı itiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu’nun aldığı kararla yenilenecek.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Akpazar beldesinde CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 471, AK Parti’nin adayı Ali Aydın 467 oy aldı. 4 oy farkıyla CHP’li Aydın, seçimi kazandı. AK Parti, beldeye bağlı Örs Mahallesi’nde kurulan sandıkta bazı seçmenlere sandık kurulu tarafından belediye başkanlığı pusulası verilmediği ve bu durumun da seçimin sonucunu etkileyeceği gerekçesiyle İlçe Seçim Kuruluna ‘itiraz’ başvurusu yaptı. Başvuruyu inceleyen İlçe Seçim Kurulu, beldedeki seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçim, 2 Haziran’da tekrarlanacak.