Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:35 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ’nin Çemişgezek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Çemişgezek ilçesi Şeker Mahallesi’nde meydana geldi. Onur Özdeş (26) ile Okan Kılıç (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Özdeş ve Kılıç, bıçaklarla birbirlerini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Ambulansla Çemişgezek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 yaralı, buradaki müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Onur Özdeş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Okan Kılıç’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otogarda bayram öncesi hareketlilik
        Otogarda bayram öncesi hareketlilik
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Ölümle biten muhtarlık çatışması! O anlar kamerada!
        Ölümle biten muhtarlık çatışması! O anlar kamerada!
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        35 milyon kişi seyahat edecek
        35 milyon kişi seyahat edecek
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!

        Benzer Haberler

        Tunceli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
        Tunceli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
        Tunceli'nin Akpazar beldesinde seçimin yenilenmesine karar verildi
        Tunceli'nin Akpazar beldesinde seçimin yenilenmesine karar verildi
        Tunceli'de oy farkının 4 olduğu beldede seçimler yenilenecek
        Tunceli'de oy farkının 4 olduğu beldede seçimler yenilenecek
        Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek mazbatasını aldı
        Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek mazbatasını aldı
        Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen 3 bin 406 yapı yıkılıyor
        Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen 3 bin 406 yapı yıkılıyor
        Tunceli'de afet risklerinin azaltılması için zemin etüt çalışması başlatıld...
        Tunceli'de afet risklerinin azaltılması için zemin etüt çalışması başlatıld...