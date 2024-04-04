Tunceli'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

TUNCELİ’nin Çemişgezek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çemişgezek ilçesi Şeker Mahallesi’nde meydana geldi. Onur Özdeş (26) ile Okan Kılıç (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Özdeş ve Kılıç, bıçaklarla birbirlerini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Ambulansla Çemişgezek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 yaralı, buradaki müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Onur Özdeş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Okan Kılıç’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.