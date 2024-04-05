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        Çemişgezek Belediye Başkanı Somyürek'ten çiçek yerine Yeşilay'a bağış çağrısı

        AK Parti'den Tunceli'nin Çemişgezek Belediye Başkanlığına seçilen İbrahim Enes Somyürek, çiçek yerine Yeşilay'a bağış yapılması çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 10:07 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:07
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        Çemişgezek Belediye Başkanı Somyürek'ten çiçek yerine Yeşilay'a bağış çağrısı
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        AK Parti'den Tunceli’nin Çemişgezek Belediye Başkanlığına seçilen İbrahim Enes Somyürek, çiçek yerine Yeşilay'a bağış yapılması çağrısında bulundu.

        Somyürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mazbatasını alarak görevine başladığını hatırlattı.

        Toplumsal duyarlılığın ön planda tutulması gerektiğine dikkati çeken Somyürek, "Tebrik için çiçek göndermek yerine bağımlılıklardan korunma, bağımlılıkları önleme, terapi ve tedavi aşamalarında bağımlılıklarla mücadele yaklaşımını benimseyen Yeşilay’a nakdi bağışta bulununuz. İlgi ve desteğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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