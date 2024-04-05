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        Seçimi kaybeden Mazgirt Belediye Başkanı'nın vali ve kaymakama tehdit paylaşımına soruşturma

        TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, eski belediye başkanı AK Parti'li Murat Becerikli'nin seçimi kaybetmesine neden olduklarını öne sürdüğü vali, kaymakam ve kolluk güçleri hakkındaki suç unsuru ve tehdit içeren paylaşımlarından dolayı soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 17:55 Güncelleme: 05.04.2024 - 18:00
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        Seçimi kaybeden Mazgirt Belediye Başkanı'nın vali ve kaymakama tehdit paylaşımına soruşturma
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        TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, eski belediye başkanı AK Parti'li Murat Becerikli'nin seçimi kaybetmesine neden olduklarını öne sürdüğü vali, kaymakam ve kolluk güçleri hakkındaki suç unsuru ve tehdit içeren paylaşımlarından dolayı soruşturma başlatıldı.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1081 seçmenin bulunduğu Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, CHP adayı Ümit Tayhava 401, EMEP adayı Rıza Cangöz 280, AK Parti adayı ve mevcut belediye başkanı Murat Becerikli ise 65 oy aldı. Resmi sonuçlara göre yüzde 52,15 oranıyla CHP'li Tayhava seçimi kazandı ve mazbatasını alıp göreve başladı. Seçimi kaybeden AK Parti’li eski başkan Murat Becerikli de Bingöl'de İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki memurluk görevine döndü. Seçimleri 3'üncü tamamlayan Becerikli, telefonundaki uygulamanın durumundan herkese açık olarak yaptığı paylaşımlarla da Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Mazgirt Kaymakamı Necdet Uçar ve güvenlik güçlerine yönelik seçimin kaybedilmesine neden oldukları gerekçesiyle çeşitli ithamlarda bulundu.

        'YAZDIKLARIMIN ARKASINDAYIM'

        Murat Becerikli, paylaşımları kendisinin yaptığını ve yazdıklarının arkasında olduğunu belirterek, "Değerli Mazgirtli hemşerilerim, sizi en içten duygularımla selamlıyorum. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partime ve şahsıma verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. 5 yıl boyunca canla ve başla sizlere hizmet ettim. İlçemizin temel sorunlarını çözdüm. 2024 yılı seçimlerinde tekrar sizlere hizmet etmek için AK Parti'den aday oldum. Bize olan teveccühünüz herkesin malumudur. İnanıyorum ki bu teveccüh sandığa da yansıyacaktı ama sizlerin iyiliğini düşünmeyen başta İlçe Kaymakamı Necdet Uçar ve Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun emri ve talimatıyla ilçemizde görev yapan vatan evlatları maalesef CHP’ye oy vermeleri için yönlendirilmiş ve Mazgirt’imizin hizmet alması engellenmiştir. Gönül isterdi ki herkes kendi hür iradesiyle seçimini yapıp demokratik hakkını kullansaydı. Askerimizin ve polisimizin demokratik hakkına ipotek koyan Vali ve Kaymakam kendilerini devletin ve siyasetin üstünde görüyor. Yaptıkları bu ihanet yanlarına kalmayacaktır. Mazgirt halkının hizmet almasını engelleyen bu güruhu Allah’a havale ediyorum" dedi.

        Paylaşımların ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Becerikli hakkında suç unsuru ve tehdit içeren paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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