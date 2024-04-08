İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Tunceli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Tunceli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Aktaş, beraberindekilerle Pertek ilçesini ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi, taleplerini dinledi.
İlçe Belediye Başkanlığına geçen Aktaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanan Belediye Başkanı Recai Vural'ı tebrik etti.
İl merkezine gelen Aktaş, Valilik binası girişinde Bülent Tekbıyıkoğlu ve kurum müdürlerince karşılandı.
Şeref Defteri'ni imzalayan Aktaş, Tekbıyıkoğlu ile makamda görüşerek kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Tekbıyıkoğlu, ziyaretin ardından Aktaş'a üzerinde "Tunceli" yazan filografi tablo hediye etti.
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