Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Tunceli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 13:53 Güncelleme: 08.04.2024 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Tunceli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Aktaş, beraberindekilerle Pertek ilçesini ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi, taleplerini dinledi.

        İlçe Belediye Başkanlığına geçen Aktaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanan Belediye Başkanı Recai Vural'ı tebrik etti.

        İl merkezine gelen Aktaş, Valilik binası girişinde Bülent Tekbıyıkoğlu ve kurum müdürlerince karşılandı.

        Şeref Defteri'ni imzalayan Aktaş, Tekbıyıkoğlu ile makamda görüşerek kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Tekbıyıkoğlu, ziyaretin ardından Aktaş'a üzerinde "Tunceli" yazan filografi tablo hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        87 yaşında İstanbul'un en yaşlı muhtarıydı! Sıcak gelişme!
        87 yaşında İstanbul'un en yaşlı muhtarıydı! Sıcak gelişme!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer

        Benzer Haberler

        Seçimi kaybeden Mazgirt Belediye Başkanı'nın vali ve kaymakama tehdit payla...
        Seçimi kaybeden Mazgirt Belediye Başkanı'nın vali ve kaymakama tehdit payla...
        Çemişgezek'te doğada kendiliğinden yetişen çiriş otu tezgahlarda yerini ald...
        Çemişgezek'te doğada kendiliğinden yetişen çiriş otu tezgahlarda yerini ald...
        Çemişgezek Belediye Başkanı Somyürek'ten çiçek yerine Yeşilay'a bağış çağrı...
        Çemişgezek Belediye Başkanı Somyürek'ten çiçek yerine Yeşilay'a bağış çağrı...
        Tunceli'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Tunceli'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Tunceli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
        Tunceli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
        Tunceli'nin Akpazar beldesinde seçimin yenilenmesine karar verildi
        Tunceli'nin Akpazar beldesinde seçimin yenilenmesine karar verildi