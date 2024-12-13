Yaban keçisi avlayan İYİ Parti milletvekili ile 3 kişiye 1 milyon 400 bin TL ceza (3)

CHP’LİEROL’DAN TEPKİ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli’de koruma altında bulunan ve yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen 2 yaban keçisinin İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman ve 3 kişi tarafından avlanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Erol, açıklamasında olayı kınadığını belirterek, “Tunceli, insan ile tabiatın uyum içinde yaşadığı, doğanın ve canlıların insanların için derin anlam taşıdığı kadim bir coğrafyadır. Bu topraklarda her canlının yaşam hakkı, yalnızca ekosistemin bir parçası olmasından kaynaklı değil, aynı zamanda insanlığın vicdani sorumluluğudur. Dağ keçileri, Türkiye’nin en zengin biyoçeşitliliğine sahip Tunceli’nin ve Munzur Vadisi Milli Parkı’nın da simgesidir. Bu bakımdan dağ keçileri, yöre halkı için hem doğal miras hem de inanç ve kültür değeri olan varlıklardır. Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi'ne (Bern Sözleşmesi) göre Tunceli coğrafyasında bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri ve Bezuvarlar nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve kesin olarak koruma altına alınması gereken türdür. Milletvekili, halkın iradesini temsil eden kişidir, yasaların üstünde değil, onların koruyucusu olan kişidir. Bu onurlu görev, sadece bir ünvan değil; dürüstlük, sorumluluk ve topluma örnek olmayı gerektirir. Avlanması yasak olan yaban keçisinin bir milletvekili tarafından öldürülmesi hem bu makamın taşıdığı sorumluluğa hem de toplumsal değerlerimize aykırıdır. Bu vahim olay, Tunceli’nin inanç ve kültürel mirasına, toplumumuzun adalet duygusuna ve doğaya saygı ilkesine zarar vermiştir. Bu davranışı en güçlü şekilde kınıyorum, sürecin yasal zeminde titizlikle takip edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyorum” dedi.