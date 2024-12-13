Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Yaban keçisi avlayan İYİ Parti milletvekili ile 3 kişiye 1 milyon 400 bin TL ceza (3)

        CHP'LİEROL'DAN TEPKİCHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli'de koruma altında bulunan ve yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen 2 yaban keçisinin İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman ve 3 kişi tarafından avlanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 17:00 Güncelleme: 13.12.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaban keçisi avlayan İYİ Parti milletvekili ile 3 kişiye 1 milyon 400 bin TL ceza (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP’LİEROL’DAN TEPKİ

        CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli’de koruma altında bulunan ve yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen 2 yaban keçisinin İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman ve 3 kişi tarafından avlanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Erol, açıklamasında olayı kınadığını belirterek, “Tunceli, insan ile tabiatın uyum içinde yaşadığı, doğanın ve canlıların insanların için derin anlam taşıdığı kadim bir coğrafyadır. Bu topraklarda her canlının yaşam hakkı, yalnızca ekosistemin bir parçası olmasından kaynaklı değil, aynı zamanda insanlığın vicdani sorumluluğudur. Dağ keçileri, Türkiye’nin en zengin biyoçeşitliliğine sahip Tunceli’nin ve Munzur Vadisi Milli Parkı’nın da simgesidir. Bu bakımdan dağ keçileri, yöre halkı için hem doğal miras hem de inanç ve kültür değeri olan varlıklardır. Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi'ne (Bern Sözleşmesi) göre Tunceli coğrafyasında bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri ve Bezuvarlar nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve kesin olarak koruma altına alınması gereken türdür. Milletvekili, halkın iradesini temsil eden kişidir, yasaların üstünde değil, onların koruyucusu olan kişidir. Bu onurlu görev, sadece bir ünvan değil; dürüstlük, sorumluluk ve topluma örnek olmayı gerektirir. Avlanması yasak olan yaban keçisinin bir milletvekili tarafından öldürülmesi hem bu makamın taşıdığı sorumluluğa hem de toplumsal değerlerimize aykırıdır. Bu vahim olay, Tunceli’nin inanç ve kültürel mirasına, toplumumuzun adalet duygusuna ve doğaya saygı ilkesine zarar vermiştir. Bu davranışı en güçlü şekilde kınıyorum, sürecin yasal zeminde titizlikle takip edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyorum” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Ekmek detayı kahreden vahşette karar!
        Ekmek detayı kahreden vahşette karar!
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?

        Benzer Haberler

        Yaban keçisi avlayan İYİ Parti milletvekili ile 3 kişiye 1 milyon 400 bin b...
        Yaban keçisi avlayan İYİ Parti milletvekili ile 3 kişiye 1 milyon 400 bin b...
        Tunceli'de milletvekilinin de eşlik ettiği kaçak avcılara ceza kesildi
        Tunceli'de milletvekilinin de eşlik ettiği kaçak avcılara ceza kesildi
        Yaban keçisi avlayan İYİ Parti milletvekili ile 3 kişiye 700 bin TL ceza
        Yaban keçisi avlayan İYİ Parti milletvekili ile 3 kişiye 700 bin TL ceza
        Tunceli'de afete hazırlık; deprem müdahale konteynerleri oluşturuldu
        Tunceli'de afete hazırlık; deprem müdahale konteynerleri oluşturuldu
        Tunceli'de olası afet ve acil durumlar için müdahale konteynerleri kuruldu
        Tunceli'de olası afet ve acil durumlar için müdahale konteynerleri kuruldu
        Tunceli'de yaban keçisi avlayan 3 kişiye 1 milyon 327 bin 144 lira ceza
        Tunceli'de yaban keçisi avlayan 3 kişiye 1 milyon 327 bin 144 lira ceza