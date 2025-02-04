Bahçesindeki yaprakları yakmak isterken alevlerin arasında kalan kadın, öldü

Olay, akşam saatlerinde merkeze 20 kilometre uzakta bulunan Karşılar köyünde meydana geldi. İddiaya göre Hatice Boztaş, müstakil evinin bahçesinde kuruyan ceviz yapraklarını toplayıp, tutuşturarak yaktı. Alevlerin arasında kalan Boztaş, ağır yaralandı. Yakınları, Boztaş’ı alevlerin arasından çıkararak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Boztaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Boztaş’ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.