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        Bahçesindeki yaprakları yakmak isterken alevlerin arasında kalan kadın, öldü

        TUNCELİ'de, bahçesinde kuruyan ceviz yapraklarını yakmak isterken alevlerin arasında kalan Hatice Boztaş (87), yanarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 18:52 Güncelleme: 04.02.2025 - 18:55
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        Bahçesindeki yaprakları yakmak isterken alevlerin arasında kalan kadın, öldü
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        TUNCELİ’de, bahçesinde kuruyan ceviz yapraklarını yakmak isterken alevlerin arasında kalan Hatice Boztaş (87), yanarak hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde merkeze 20 kilometre uzakta bulunan Karşılar köyünde meydana geldi. İddiaya göre Hatice Boztaş, müstakil evinin bahçesinde kuruyan ceviz yapraklarını toplayıp, tutuşturarak yaktı. Alevlerin arasında kalan Boztaş, ağır yaralandı. Yakınları, Boztaş’ı alevlerin arasından çıkararak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Boztaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Boztaş’ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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