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        Tunceli'de "mobil bankacılık" dolandırıcılığı yapan zanlı tutuklandı

        Tunceli'de bir kişinin mobil bankacılık hesabını kopyalayarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 13:39 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:39
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        Tunceli'de "mobil bankacılık" dolandırıcılığı yapan zanlı tutuklandı
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        Tunceli'de bir kişinin mobil bankacılık hesabını kopyalayarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşayan F.Ö'nün hesabından 90 bin lira kredi ve 5 bin lira para çekildiği yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler F.D, A.B ve Ö.S'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından F.D. ile Ö.S serbest bırakıldı, A.B ise adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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