Tunceli'de "mobil bankacılık" dolandırıcılığı yapan zanlı tutuklandı Tunceli'de bir kişinin mobil bankacılık hesabını kopyalayarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

Tunceli'de bir kişinin mobil bankacılık hesabını kopyalayarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşayan F.Ö'nün hesabından 90 bin lira kredi ve 5 bin lira para çekildiği yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler F.D, A.B ve Ö.S'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından F.D. ile Ö.S serbest bırakıldı, A.B ise adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.