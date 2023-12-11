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        Karla kaplı Munzur Dağları'nda yiyecek arayan bozayı görüntülendi

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir bozayı, karla kaplı Munzur Dağları'nda yiyecek ararken dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 14:24 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:24
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        Karla kaplı Munzur Dağları'nda yiyecek arayan bozayı görüntülendi
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir bozayı, karla kaplı Munzur Dağları'nda yiyecek ararken dronla görüntülendi.

        İlçe kırsalında, yaban keçisi, kurt, vaşak, su samuru, çengel boynuzlu dağ keçisi, bozayı, tilki ve sincap gibi birçok canlı türü yaşıyor.

        Son haftalarda etkili olan yağışla karla kaplanan Munzur Dağları’nda, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

        Kırkmerdiven Vadisi’nde bir bozayı, karlı arazide yiyecek ararken dronla kayıt altına alındı.

        Bir süre gezinen ve pençeleriyle temizlediği kar örtüsü altında yiyecek arayan bozayı, daha sonra dağlık alana girerek gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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