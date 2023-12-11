Karla kaplı Munzur Dağları'nda yiyecek arayan bozayı görüntülendi
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir bozayı, karla kaplı Munzur Dağları'nda yiyecek ararken dronla görüntülendi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir bozayı, karla kaplı Munzur Dağları'nda yiyecek ararken dronla görüntülendi.
İlçe kırsalında, yaban keçisi, kurt, vaşak, su samuru, çengel boynuzlu dağ keçisi, bozayı, tilki ve sincap gibi birçok canlı türü yaşıyor.
Son haftalarda etkili olan yağışla karla kaplanan Munzur Dağları’nda, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
Kırkmerdiven Vadisi’nde bir bozayı, karlı arazide yiyecek ararken dronla kayıt altına alındı.
Bir süre gezinen ve pençeleriyle temizlediği kar örtüsü altında yiyecek arayan bozayı, daha sonra dağlık alana girerek gözden kayboldu.
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