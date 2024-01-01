GÜNCELLEME - Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Tunceli'de saat 16.28'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tunceli'de saat 16.28'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı 8,7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Pülümür Kaymakamlığından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
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