Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

        Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 17 zanlı, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 17 zanlı, adliyeye sevk edildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli'de yaşayan B.A'nın, 6 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğüne gelerek "Tunceli Eskort Duru" isimli sosyal medya hesabı üzerinden 225 bin lira dolandırıldığı yönünde şikayette bulunduğu belirtildi.

        Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

        "Şüpheli şahısların kullanmış oldukları tespit edilen toplam 16 GSM hattı üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde Denizli ve Kocaeli illerinde 17 şüpheli şahsın eskort temin etme vaadiyle nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı, ayrıca yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması sırasında 29 vatandaşın aynı vaatle dolandırılmaya çalışıldığı tespit edildi. Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Mayıs'ta Denizli ve Kocaeli'de yapılan eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli şahıs gözaltına alınarak Tunceli'ye getirildi."

        - "2 yılda yaklaşık 50 milyonluk vurgun"

        Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 21 cep telefonu, 31 SIM kart, 10 bankamatik kartı, 2 tablet, laptop bilgisayar, para akışının not edildiği ajanda, para sayma makinesi, 122 bin 700 lira ve 100 dolara el konuldu. Ayrıca şüphelilerin sorgusunda çete lideri M.K'nin suçtan elde ettiği gelirin yüzde 60'ını kendine ayırdığı, yüzde 40'ını ise çalıştırdığı diğer şüphelilere dağıttığı tespit edildiği, çetenin eskort temin etme yöntemiyle ülke genelinde 2 yılda yaklaşık 50 milyonluk vurgun yaptığı değerlendiriliyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeniden görülen Dink cinayeti davasında flaş gelişme!
        Yeniden görülen Dink cinayeti davasında flaş gelişme!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        James Webb teleskobu, bilinen en eski ve en uzak galaksiyi keşfetti
        James Webb teleskobu, bilinen en eski ve en uzak galaksiyi keşfetti
        Beşiktaş haber bekliyor
        Beşiktaş haber bekliyor
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı

        Benzer Haberler

        'Mutlu son' ilanına kandı, 'silikon sigortası' dahil 220 bin lira dolandırı...
        'Mutlu son' ilanına kandı, 'silikon sigortası' dahil 220 bin lira dolandırı...
        Mantar toplarken kayalıklardan düştü, askeri helikopterle hastaneye götürül...
        Mantar toplarken kayalıklardan düştü, askeri helikopterle hastaneye götürül...
        Tunceli'de mantar toplarken yaralanan kadın askeri helikopterle hastaneye u...
        Tunceli'de mantar toplarken yaralanan kadın askeri helikopterle hastaneye u...
        Tunceli'deki Ahpanos ve Kutudere vadilerinin korunması için çalışma başlatı...
        Tunceli'deki Ahpanos ve Kutudere vadilerinin korunması için çalışma başlatı...
        Florası zengin Tunceli'nin Ovacık dağları arıcıları ağırlıyor
        Florası zengin Tunceli'nin Ovacık dağları arıcıları ağırlıyor
        Tunceli'de lojmanlarda en düşüğü 201 liradan 1118 liraya çıkarılan kira, ak...
        Tunceli'de lojmanlarda en düşüğü 201 liradan 1118 liraya çıkarılan kira, ak...