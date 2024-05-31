Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 17 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli'de yaşayan B.A'nın, 6 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğüne gelerek "Tunceli Eskort Duru" isimli sosyal medya hesabı üzerinden 225 bin lira dolandırıldığı yönünde şikayette bulunduğu belirtildi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Şüpheli şahısların kullanmış oldukları tespit edilen toplam 16 GSM hattı üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde Denizli ve Kocaeli illerinde 17 şüpheli şahsın eskort temin etme vaadiyle nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı, ayrıca yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması sırasında 29 vatandaşın aynı vaatle dolandırılmaya çalışıldığı tespit edildi. Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Mayıs'ta Denizli ve Kocaeli'de yapılan eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli şahıs gözaltına alınarak Tunceli'ye getirildi."