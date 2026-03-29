        Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak ve Milli Takım Seçme Yarışları sona erdi

        YeşilayTürkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak ve Milli Takım Seçme Yarışları Tunceli'de tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak ve Milli Takım Seçme Yarışları sona erdi

        YeşilayTürkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak ve Milli Takım Seçme Yarışları Tunceli'de tamamlandı.

        Türkiye Kano Federasyonunun Munzur Çayı'nın Mavi Köprü Mevkisinde organize ettiği yarışlar, 10 ilden 18 kulüp ve 300 sporcunun katılımıyla yapıldı.


        Üç gün süren organizasyonda sporcular sprint, head to head (H2H), slalom ve nehir inişi turları yaptı.

        Tunceli Öğretmenevi'nde dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, konuşmasında, Tunceli'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan bir şehir olduğunu söyledi.

        Kentin birçok spora elverişli olduğunu belirten Aygöl, "Terörün varlığı nedeniyle bu şehirde birçok alanda yürüyüş, spor yapamadık ve bu güzellikleri yaşayamadık, yaşatamadık. Bu şehrin nüfusu azaldıkça azaldı. Sizler rafting küreklerini daha rahat çekebilesiniz diye bu memleketin anaları sadece bu şehirde 705 şehit verdi. Rabbime şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye'yi bu ülke başardı ve bu işin en güzel örneğini de Tunceli yaşıyor." dedi.

        Aygöl, Tunceli'de artık sadece huzurun hakim olduğunu vurgulayarak bölgedeki güzellikleri tanıtmak için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse ise yarışmalarda derece eden sporcuların Fransa'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılacağını dile getirdi.


        Konuşmaların ardından Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun müsabakalarda başarılı olan sporculara ödüllerini verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

