Bakan Memişoğlu, Tunceli'de Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak Yarışları'nı izledi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tunceli'de düzenlenen Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak ve Milli Takım Seçme Yarışları'nı izledi.
Giriş: 27.03.2026 - 18:08
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tunceli'de düzenlenen Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak ve Milli Takım Seçme Yarışları'nı izledi.
Bakan Memişoğlu, beraberindeki Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile Munzur Çayı'nın Mavi Köprü mevkisine geçti.
Burada sporcularla bir araya gelen Memişoğlu, Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak ve Milli Takım Seçme Yarışları'nı takip etti.
Memişoğlu, sporculara başarı diledi.
