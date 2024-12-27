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        Konya'dan Tunceli'ye gönderilen 2 otobüs hizmete başladı

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tunceli Belediyesine tahsis edilen 2 otobüs, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 12:27 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:11
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        Konya'dan Tunceli'ye gönderilen 2 otobüs hizmete başladı
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        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tunceli Belediyesine tahsis edilen 2 otobüs, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

        Tunceli'de vatandaşların ulaşımda sıkıntı çekmemesi için Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu'nun koordinesinde çalışmalar sürüyor.

        Konya Büyükşehir Belediyesi de 30 ve 25 yolcu taşımalı 2 otobüsü gerekli işlemlerin ardından Tunceli Belediyesine tahsis etti.

        Görevlilerce kente getirilen araçlar, günün belirlenen saatlerinde Cumhuriyet ve İnönü mahallelerine ring seferler yapıyor.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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