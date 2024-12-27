Konya'dan Tunceli'ye gönderilen 2 otobüs hizmete başladı

Görevlilerce kente getirilen araçlar, günün belirlenen saatlerinde Cumhuriyet ve İnönü mahallelerine ring seferler yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi de 30 ve 25 yolcu taşımalı 2 otobüsü gerekli işlemlerin ardından Tunceli Belediyesine tahsis etti.

Tunceli'de vatandaşların ulaşımda sıkıntı çekmemesi için Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu'nun koordinesinde çalışmalar sürüyor.

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