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        Tunceli'de diyaliz hastalarına keman dinletisiyle moral verdi

        Tunceli'de yaşayan akademisyen Uğur Çit, hastanede tedavi gören diyaliz hastalarına kemanıyla resital verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 14:47 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:47
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        Tunceli'de diyaliz hastalarına keman dinletisiyle moral verdi
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        Tunceli'de yaşayan akademisyen Uğur Çit, hastanede tedavi gören diyaliz hastalarına kemanıyla resital verdi.

        İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları stresten uzaklaştırmak ve moral vermek için proje hayata geçirildi.

        Proje kapsamında sağlık personeli, Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Uğur Çit'ten hastanede keman çalmasını istedi.

        Akademisyen Çit de gerekli hazırlıklarını tamamladıktan sonra hastaneye gelerek Diyaliz Bölümündeki hastalarla bir araya geldi.

        Çit, kemanıyla bestelerini çalarak hastalara moral verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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