Tunceli'de diyaliz hastalarına keman dinletisiyle moral verdi

Akademisyen Çit de gerekli hazırlıklarını tamamladıktan sonra hastaneye gelerek Diyaliz Bölümündeki hastalarla bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları stresten uzaklaştırmak ve moral vermek için proje hayata geçirildi.

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