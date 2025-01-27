Tunceli'de geçen yıl terör örgütü PKK'ya yönelik 5 bin 71 operasyon düzenlendi

Tunceli'de geçen yıl terör örgütü PKK'ya yönelik 5 bin 71 operasyon düzenlendiği bildirildi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ile Valilik binasında düzenlediği "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, Tunceli'nin huzur kenti olması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kentte güvenlik personellerinin 24 saat görev yaptığını ifade eden Tekbıyıkoğlu, "2024 yılında ilimiz sınırları içerisinde terör örgütü PKK'ya yönelik toplam 5 bin 46 kırsal ve 25'i şehir olmak üzere 5 bin 71 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 2 terörist sağ olarak ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu 9 Ocak 2025'te PKK/KCK bölücü terör örgütü adına kırsalda faaliyet gösterdiği tespit edilen 'Mahir Serhat' kod adlı M.A. isimli terörist Antalya'nın Kepez ilçesinde yakalandı ve sevk edildiği mahkemece tutuklandı." dedi.

- "Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99"

Tekbıyıkoğlu, 2024 yılı içerisinde terör örgütü FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 25 operasyonda 33 şüphelinin gözaltına alındığını, DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik ise bir operasyonun gerçekleştirildiğini belirtti.

Jandarma ekiplerince 2024 yılında kent kırsalında tespit edilen 14 el yapımı patlayıcının imha edildiğini bildiren Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"İlimizde 2024 yılında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 8 oranında bir düşüş gerçekleşti. Bu olaylara ilişkin aydınlatma oranı ise yüzde 99. Kişiyi hürriyetten yoksun bırakma suçunda yüzde 44, çocuğun cinsel istismarı suçunda yüzde 27, konut dokunulmazlığı ihlalinde ise yüzde 9 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir. Yine asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında 2024'te Tunceli genelinde emniyet ve jandarmamızın yaptığı çalışmalar neticesinde hapis cezasıyla aranan 211 şahıs, ifadeye yönelik aranan 679 şahıs olmak üzere toplam 890 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir."